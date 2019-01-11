第二家园计划 审批超慢·旅游部：问内政部 （拿笃10日讯）联邦旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁可达比今日否认其部门是造成“大马我的第二家园”（MM2H）计划申请审批缓慢的肇因，澄清申请审批的权力在内政部。





（拿笃10日讯）联邦旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁可达比今日否认其部门是造成“大马我的第二家园”（MM2H）计划申请审批缓慢的肇因，澄清申请审批的权力在内政部。

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莫哈末丁：只负责转交

莫哈末丁可达比指出，尽管“大马我的第二家园”计划是由其部门属下的大马旅游局推行，不过审批申请的是内政部，并非旅游、艺术及文化部。

他说，其部门自2015年与内政部联合推行这项计划以来，所扮演的角色只限收集和递交相关申请予内政部，并由内政部进行审批，以及决定申请是否获得批准。

“申请者所应遵守的条例和法令都属内政部管辖下的法令，我们的部门则没有太多法令需要遵守。”

莫哈末丁也是诗南区国会议员，他今日出席拿笃县行动工作委员会今年度首次会议后，针对“大马我的第二家园”计划审批过程缓慢一事置评时，向记者这么表示。

近3000申请未批

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较早前，大马我的第二家园协会指责旅游、艺术及文化部在审批相关计划上速度缓慢，以致有近3000份申请仍未能获得审批，让申请者苦苦等候。

莫哈末丁也重申，这些申请者的申请并非因繁文缛节或转交申请予内政部审批过程中迟缓而迟迟未能批准。

他也促请申请者应保持耐心，继续等候内政部的审批。