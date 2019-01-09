卓振辉 ‧ 夜光龙 龙一个眼神，一个翻转，一个云里畅游，都必须掌握其精髓，即使它并不存在于世上。把想像削尖，让现实里“作为替代品”的龙，得到极致的神形升华。

我是学校龙狮团顾问，众多表演节目中，最喜欢“夜光龙”表演。这表演须在黑暗环境里凸显效果，于是场内的灯光必须熄上，只剩两处角落往舞台喷射的紫光灯。

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每每白光熄灭萤光流泻，总想起大学时期做的生物学“萤光实验”。

想像一下，汪洋大海里，伸手不见五指黑漆漆一片，生物该怎么确保自己不会迷路或“和大白鲨迎面撞上”？有的（比如水母）发展出通体发出“萤光”的机制，为黑暗照亮指明。乌漆墨黑的海底滋生出一丝丝温吞吞微光，如黝黑静谧的森林里，翻飞舞动熠熠生辉的萤火虫，让人沉默。

我从这些生物身上提取萤光原料（基因片断），通过份子生物学技术放进细胞里。显微镜底下，透过对基因片断的“开关启动”，细胞像沿海路灯一个接一个亮起。那如此遥远，如此微观的世界里也同样呈现一片五彩缤纷，交缠灿烂，如梦如幻，仿佛前世记忆般的光影世界。

看见翻滚飘摇的“夜光龙”，这蕴藏已久的感动再次涌起。我在舞台前呆滞伫立。

话说回来，带团已有一段时间，我对舞龙表演的“鉴赏”能力尚有所欠缺。每当被问及，我也只能提出一些最为直观的，表面的评价论述（“不错，很好看”），一些我认为该懂的地方我全然摸不清其内在“是好是坏”的逻辑轨迹。当一个外人告诉我他觉得这里那里不对劲，我的反应是“天啊，你怎么看得出来？”，我浑然察觉不出。这是否该归咎于天赋不好，无法整理出一套合适的审美观？

我开始思索原因何在。

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你是否看过一间房子的建立过程？如果你曾经每隔两三天去观察房子的建立过程，那肯定很烦闷枯燥。那些上上下下，奔走劳动的工人们，你为无法窥见他们心里的蓝图而着急。当一砖一瓦逐渐合并，房子终于搭建完成上色完毕，我们站在那里，不禁为之赞叹，即使有些瑕疵也打算忽略不计，全心沉浸在欣赏美丽事物的喜悦当中。

在龙狮团当顾问大概就是这种感觉：一种后知后觉的感叹。

一开始看得云里雾里，因为心里没有一套可以称之为“样品”的参照物。当教练说这么练那样练，我得不出这么练那样练和舞台呈现效果的直接联系，就像无法从分子看出整体那样。这些动作的背后到底有什么逻辑？为什么非这么不可？在一次次的课后练习，我开始尝试把自己的“鉴赏”能力提升。我把自己当作一个纯粹的外人来看，把各种动作综合，逐步地把对龙翻云覆雨，翱翔天际的惊叹重新找回。

心 神 合 一 才 能 舞 出 高 水 准

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也就是说，还原自己对龙的“想像”本身。

舞龙的内涵是什么呢？简单来说也许就是在模仿龙。模仿龙的动作神情。舞龙，是重现中国古人对龙的向往和幻想。

可历史上谁又曾见过龙？龙这种生物的存在，不消说概率是很低的。

作为华族的标志性“神话动物”，即使是现在的我们或多或少在内心里对龙有所期盼，甚至有属于自己“朦胧”的天性印象。仰望天空，敬畏大自然的古人，他们身上这种内置性渴望肯定更为强烈。于是像拧不断的麻绳，龙作为文化标志往下传承了千万年。

你说，这经历了历史长河而不曾消散的巨大符号，信仰，能不让人为之动容吗？

那长空翱翔翻飞腾跃的神态，连皇帝也迷恋神往，不得不在黄袍上把龙放在中心位置。古人怎么会对一个大家想像里约定成俗，共同编制，幻想出来的生物，而不是世间的任何一个现成动物，拿来当作如此至高无上的膜拜对象呢？

耐人寻味。

也许，这是一个“想像力量远超于对现实的刚性描绘”的例子吧。

古人没有仅仅困于想像，而是将对龙的渴望，想像，理念，化作实体，用表演形式体现出来。龙一个眼神，一个翻转，一个云里畅游，都必须掌握其精髓，即使它并不存在于世上。把想像削尖，让现实里“作为替代品”的龙，得到极致的神形升华。

总结一番：舞龙，是对想像的文化传承。

教练说，把龙舞好那可不简单。唯有当舞龙人和手上的龙达成“心神合一”，才能舞出高水准。我的团员们正努力朝目标前进。

衷心祝福这群传承者！