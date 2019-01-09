李燕 ‧ 大字小字落宣纸 师令出如山，当下我硬着头皮把毛笔蘸上墨汁后，便依照平时所写的中楷字的字体大小落笔，在我完成了一幅字后，果然不出我所料，整幅字写得歪歪斜斜，而字呢？却是大大小小的十分不规则。

在学书的过程里，刘春发老师常常提醒我，学习书法，章法是极为重要的一环。明张绅在《书法通释》云：“古人写字正如作文有字法。章法、篇法，终篇结构首尾相应。”章法在一件书法作品中十分重要，书写时必须处理好字中之布白、逐字之布白、行间之布白，使点画与点画之间顾盼呼应，字与字之间随势而安，行与行之间递相映带，如是自能神完气畅，精妙和谐之态。

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随刘老师学书半年余后，老师要我在不折格子的宣纸上写字。当我在案前欲提笔时，眼前一大张空白的宣纸，我几乎无从下笔，字要写多大多小？行间要多少的距离？字数又是多少等等的一连串疑问。

我在过去学书时，从初始练习写字，一直以来都是在九宫格、米字格或把宣纸折上格子后才书写。此时面对一片白茫茫的纸，横竖曲直，千头万绪，真不知如何下笔呀。

师令出如山，当下我硬着头皮把毛笔蘸上墨汁后，便依照平时所写的中楷字的字体大小落笔，在我完成了一幅字后，果然不出我所料，整幅字写得歪歪斜斜，而字呢？却是大大小小的十分不规则。老师看了之后，附于评语：“大珠小珠落玉盘，大字小字落宣纸。”故又言之：“慢慢练，按部就班，欲速则不达。”吾师就这样幽了我一默。

欲在宣纸上挥写，大小对比，横竖互见，疏密有度，必先有书法章法，先铺张文字内容，安排有序。老师因此而做了一则章法口诀予我：书此书白宣纸无暗折眼观上下左右横竖中手令笔行墨指九宫通于是，我背下了老师予我的口诀，并铭记老师的楷书章法要点：“视字大小而定，上下相距空白约半个字，左右相距空白越五分之三的字体。”学书之路，点点滴滴都是苦与甘的汇聚成果，接受老师的指点与批评，拿起手中的毛笔，不断地书写一行行的墨字，日复一日，我相信勤学苦练，勤能补拙，必有把章法练成的一天！