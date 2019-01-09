深蓝色 ‧ 道德教育 但现在我对“知书达理”这句话有了不一样的诠释：要学习知识，也要同时学习做人的道理，有知识和有品德，有时候并不是对等的。

“女儿两岁了，是时候给她买道德教育的书了，”我道。

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老婆道：“你是说道德教育，我没听错吗？”

弟子规、三字经太难，我决定从小学的道德教育开始。

“是的，就是小学的道德教育，很有帮助的，”我回答，顿了一顿，我接着道，“我还记得小学时，我在道德课学到‘不可以和长辈顶嘴’。在那之前，我还以为和父母唱反调是很厉害的行为，在知道顶嘴不对之后，我就不顶嘴了。”

“哦！原来还有这样的典故啊！”老婆笑了。

我笑着道：“我还记得小学时给爸爸看用水管洗车是错的，用桶装水洗车才是对的。那之后也许爸爸为了树立榜样，就不再用水管喷水洗车了。”

老婆笑弯了腰。

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“所以，我要做的是教会女儿分辨什么是对，什么是错，那就足够了，”我道。

老婆笑道：“小心有天女儿反过来教你什么是对，什么是错，那就好玩了，有好戏看了。”

我听了发出会心的一笑，那不正是我的目的吗？让女儿懂得分辨是非黑白，至于要如何礼貌地指出别人的过错，那又是另外一堂课了。

在大众书局，我们找到了幼儿道德教育的书，这让我兴奋地把书买回家。书里图片可多了，我和女儿玩说出对和错的游戏，像把食物吃干净是对的，把食物吃到满地是错的；作弄人是错，分享玩具是对……女儿很快就心领神会了。

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人说，知书达理，很久以前，我的理解是，书念得多了，就会融会贯通做人的道理，这是水到渠成，顺理成章的事。但现在我对“知书达理”这句话有了不一样的诠释：要学习知识，也要同时学习做人的道理，有知识和有品德，有时候并不是对等的。