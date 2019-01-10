苏美珊 ‧ 我去了一趟凤山寺 一直在跟天气赛跑，一上车，雨就哗啦啦地落下，我想起我的白色蜡烛，它们应该还留有烛身，却无法继续化为蜡泪了。

其实我也不是虔诚信徒。在北部念书的5年半光阴，第一次知道这个节日，也见证了身边许多朋友、同学甚至是现在的L对于每年农历九月份的重视，我才渐渐对“九皇（王）爷诞”起了些敬意与信仰之心。

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今年，是我第一次在离开北部之后，萌起不如自己也亲临庙宇，把烦心事寄放在神明处，让心愿能有个寄托的念头。于是我四下打听，两位互不相识的朋友不约而同介绍了位于巴生直落玻璃的这间“凤山寺”。

L不在身边，只好拉着妈妈陪同。平常都是L带着我买香烛金纸，跟着他的步伐一一膜拜、许愿、祈求、上香。今儿个自己当家，妈妈说没有茹素不愿一起祭拜，我一脸迷茫，一边点燃蜡烛一边默默观察其他人是如何祭拜的。这个季节的天空不是在下着雨，就是在刮着大风酝酿着大雨，蜡烛点着了很快就被吹灭，所以我发现大家把蜡烛打斜地靠在一起，由每个蜡烛的芯互相连接成为一个比较大的火芯，这样燃烧的火苗才经得起大风吹拂。这个族群面对生活难题的智慧常常体现在毫不起眼的小事上。蜡烛都能靠团结的力量来抵抗风势，我们为何不能在风浪面前勇敢多一些呢？

北部用的是黄色蜡烛，凤山寺用的却是白色的蜡烛。白色带着淡淡的哀悼意味，这个诞辰也属冥诞，使用白色蜡烛也能够理解。至于黄色，既然尊称“九皇爷”了，用皇族颜色也不为过吧！九皇爷庆典的旗帜，也都是黄色的。还有大黄和大红色的金纸、外面高挂着的红彤彤灯笼，白色蜡烛是很低调的平衡点，平衡着皇族的气势和冥诞的哀戚。

如 有 遗 漏 切 勿 见 怪

风势越来越大，一旁的妈妈皱着眉头，无声地督促着我快点儿，雨就快来了。我费了好多时间终于点完了我的蜡烛，有一位阿伯见我转身就要离去，告诉我说：“唠敏勾吾。”（按：福建话“里面还有”。）天外有天，里面还有一个小殿，中间立着佛像，两旁是先辈们的碑牌。因为与外面隔开了，这里非常宁静，让我兀自多了几分沉淀。

外围共4个香炉也拜了之后发现手上还有一炷香，我内心慌恐，怕是漏了哪位先贤还是佛祖的香炉没有上香。徘徊了一阵，确定没有其他香炉在外面，我唯有把它插入最后一个香炉，以手朝天再拜一次：如有遗漏，切勿见怪。

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最后我是用跑的，回去拿我的金纸，再次参拜，最后放进焚烧炉。还有一长一短两本天书，书上写着我的名字，分别投入两个大箱子，许是还要祈福，在庆典末才让灰烬带着福分飘回来给我吧！

一直在跟天气赛跑，一上车，雨就哗啦啦地落下，我想起我的白色蜡烛，它们应该还留有烛身，却无法继续化为蜡泪了。