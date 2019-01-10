荔枝酱 ‧ 从伤害中看见原谅

“只可以看，手不可以动啊！”一个10岁的女孩对她的同学们喊道。

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我转过头一看，女孩双手紧紧握着纸袋的口，只许同学们往里面看大大小小的礼物。他们越是想看清楚礼物的样式，女孩的双眼就越发盯得紧，深怕一个不小心，一份礼物就会被偷走似的。

“你还记得刚才你在纸上画了什么吗？一家人对吧？除了亲生家人，这里的主日学同学也都是你的家人哟！怎么现在不分享给大家看看你换了什么礼物呢？”我问。

“因为之前就有朋友向我借来看，然后就一借没还了啊！所以现在我很难相信别人了！”她解释道。

“那你看看眼前这些同学是不是当初那个偷了你东西的朋友呢？”我再问。

“不是。可是……我还是怕……”她小声地说，但双手稍微松开了一些，同学更加好奇地往纸袋里探个究竟。

“为什么让自己困在之前别人的过犯中呢？因一个朋友打破了信任而怀疑每一个同学的诚信，那不是很不值得吗？难道每一个人都偷了你的东西？”我接着问。女孩别开头没有看我，也没有再回应，可双手也离开了紧握不放的纸袋，还拿了一两个出来让同学好好地看。我当然也留在现场“监督”

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小朋友们的一举一动，提醒他们打开了不同的盒子看完礼物后，就必须盖紧收回原来的样子，放进她的纸袋里。

小朋友们都乖乖照做，女孩也露出笑容与我分享她最喜欢的礼物，是她期待好久，并耐心地、积极地累积分数后才换到的礼物。我接过礼物，仔细看了看，也感受到了她的兴奋。我不知道我提问的几个问题，能让这个10岁的女孩明白些什么，但是我知道我自己的答案会是接连的“可是我还是怕啊”。

原 谅 是 能 够 放 过 自 己

也许我所受的背叛、冤枉、委屈比她多，比她严重，但我知道受伤的痛，不论是在10岁的小女孩，或是我这27岁的大女孩身心灵上，都是很不好受的。

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威尔．博文（Will Bowen）在他的书《A Complaint Free World》中提到：“伤害别人的正是那些受伤的人（Hurt people hurt people）”。姑且不说之前那个偷东西的小朋友是一时贪念或嫉妒，还是也受过伤害，但眼前这个10岁的女孩在不原谅的情况下，只会让自己活得提心吊胆，处处提防身边的人，无法再享受放心的分享及众乐乐的喜悦。而她也会一直带着伤痛，“不小心”伤害更多的人。

你说，真的要原谅吗？那个小朋友都没归还偷取的物品，更别说会不会道歉寻求原谅，那这个10岁的女孩好像有“权力”对那个朋友感到生气、失望。

但是原谅并不只是让对方好过，最重要的是，原谅能够放过自己、放下过去，让前面的路、前面要遇到的人事物，有更好的视野和态度来经营。过去无法回头，也无法再改变些什么，但是提着的包袱只会让自己抬不起头好好欣赏未来的风景……主日学结束的时候，我看着女孩和其他同学一起离开的背影，打从心底为她祈祷，希望她的心门能像刚才她松开的手一样，不再被捆绑，重新从心去相信身边的人。小女孩，加油！大女孩，加油！