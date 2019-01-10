小泥 ‧ 月下美人汤 我吃了4朵昙花，身体并无不适，昙花果然可食。至于怎么吃，端看个人喜好，开心就好。

昙花，又名月下美人，夜间开放，尽管花开花谢只有几个小时，但在洋溢花香的月下赏花，相当诗情画意。昙花容易种植，本地也常见，惟似乎很少人吃昙花。

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某日凌晨出门去附近吃点东西填肚子，两人走到庭院，先生突然问：“这是什么花的香气？”我闻了一下：“昙花。”四处张望，当夜一共开了4朵。

吃完宵夜，先生建议将昙花摘下煮来吃。

之前曾听说昙花润肺，先生习惯抽烟，有时咳嗽，吃点昙花或许不是坏事，但昙花不常开，偶尔吃一次，大约没多少效果。想想又觉得滋阴润肺的说法，说不定只是前人的美丽想像，昙花的神奇疗效一时难以验证，吃花增添一点生活情趣倒是真的，总之，没中毒就好。我摘下那4朵昙花，剔除花药，深夜不想再吃东西，报纸包好昙花，沾湿，放入冰箱存放。

隔天，先生看了网络视频的昙花汤。大致是以冰糖为底，加入红枣熬汤，昙花最后才放入，看起来很好喝。刚好家里还有一点红枣，小火慢煮，待红枣煮好，加入清洗干净的昙花滚一下，最后用糖调味，十分简单。先生不想吃昙花，于是昙花全入我口。昙花有点黏黏的，无所谓好不好吃。倒是汤中的淡淡花香，滋味不错，很有趣的饮食经验。先生还说昙花汤听起来没什么，月下美人汤就好听多了。

听说也有人做昙花肉丝蛋花汤。但我觉得昙花气息清雅细致，倘若添加太多荤料同煮，肉味不免掩盖花香，有点可惜。港式部份煲汤，亦以干昙花提味，我虽还没机会尝尝，猜想应是增加汤水层次，似有若无的昙花香气，说不定细心之人才有福品味，倘若大口牛饮，或许没发现其中的昙花滋味。

假使未来再摘昙花，我仍想煮甜汤。糖水昙花略嫌寡淡，除了红枣，银耳、莲子、百合之类清淡食材，想来都适合。据说昙花熬出的多醣体有益健康，多醣体什么的我不懂，但我喜欢花香，昙花略滚一下锅起，才能保有清雅气息。

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我吃了4朵昙花，身体并无不适，昙花果然可食。至于怎么吃，端看个人喜好，开心就好。