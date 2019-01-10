哥宾星：严重不足．全速处理网络覆盖率 “这是我们目前面对最主要的问题，有许多人已经推特告知我这个情况，我会尽速解决这件事。”

哥宾星（左二）在天地通亚通名为“@CELCOM”的新总部内参观，聆听该公司职员讲解。左一为惹玛鲁丁；右二起为伊旦和陈泉奥（译音）。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也10日讯）通讯及多媒体部长哥宾星指出，国内有许多地方包括城市在内也出现移动网络覆盖率（Mobile）严重不足的问题，这将会是该部未来12个月内全速处理的事情。

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他今日为天地通亚通（CELCOM AXIATA）新总部开幕仪式后，在新闻发布会上说，以教育领域为例，国外学校已经开始透过使用科技改变教学内容，这也同样是大马未来几年内所迈向电子教学的目标。

“如果城市和乡区学校出现移动网络覆盖率不足的情况，那么科技教学就无法达到同等的效益，因为科技教学只是对有网络覆盖率的地区学生带来好处；城外的学生呢？他们则无法学习。”

“这是我们目前面对最主要的问题，有许多人已经推特告知我这个情况，我会尽速解决这件事。”

他指出，通讯部将会全面去解决移动覆盖率的问题，包括会在12个月内寻找能够扩大有关覆盖率的机制和方式，而电讯公司也有向他提出不少意见。

乐见宽频费用降价

另一方面，针对通讯部于去年指示大马通讯及多媒体委员会（MCMC）监督国内的宽频价格，并确保宽频费用能在年底以前降价至25%，哥宾星指出，该部乐见其成，而且目标不但已经达到，收费降幅甚比25%更多。

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哥宾星说，截至目前为止，通讯部为达到目标感到高兴。不过，他还是会接获有人在其推特投诉，国内一些地方的网络覆盖率依然不足的情况。

他提到，就如政府和国家能源公司在马六甲野新进行的第一阶段国家光纤化与连接计划（NFCP）试跑工程，为野新1100户提供高速宽频；他希望今年能在全国落实如在野新推行的项目那样，为宽频覆盖率景观带来改变。

他指出，首先该部会让电讯公司和业内人士了解在推进网速必须进行的工作，如在网上银行业务、医疗服务、协助渔民等的项目，如何能够更快速和方便以连接国家的新机制。

哥宾星也说，新政府也将前朝政府所推行的“全国光纤计划”（Nationwide Fiberization Plan；NFP）易，名为“国家光纤化与连接计划”（Nationwide Connectivity Plan；NFCP），目的是在城市使用光纤以外，也能在其他地区使用无线网络，以衔接全国各地的网络覆盖。

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出席者包括天地通亚通主席兼首席执行员丹斯里惹玛鲁丁、首席执行员伊旦、通讯及多媒体部副秘书长（营运）陈泉奥（译音）。