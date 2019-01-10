趁商人下车购物．匪抢车弃少妇与婴 阿兹利说，被匪徒劫走的是一辆白色的本田雅阁轿车，车牌是PJP9131。

事主发布汽车被劫消息，希望网民协助寻找失车。

（吉打．双溪大年10日讯）2名巫裔抢匪趁商人下车购物时伺机抢车，当发现车上有妇女和小孩后，把她们丢弃路边，驾车扬长而去。

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受惊吓的妇女与小孩，在路人的协助下，联络上丈夫，结束一场虚惊。

这起抢车掳人案于今日凌晨3时30分，在斑鸠湾城镇商业中心发生。

事主的26岁妻子与7个月大的女婴，较后被匪徒丢弃在西部绕道的廉价酒店前，距离事发地点大约有半公里。

瓜拉姆拉警区主任阿兹利说，本案事主莫哈末查法（25岁），据其妻子说，当时她与婴孩留在车内等候，突然发现2名巫裔男子共乘一辆宝腾轿车而至。

“女事主说，对方其中一人下车后，直接闯入她的轿车之司机座位，随即开动，并一路火速朝南部方向飞驰，期间她喝令对方停车，而匪徒较后将她们母子，释放在靠近一家旅店的路旁。”

阿兹利说，被匪徒劫走的是一辆白色的本田雅阁轿车，车牌是PJP9131。

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至于同时被劫走的物件，还包括2000令吉、驾驶执照、银行提款卡、支票簿、住家及店铺钥匙、手机、典当单等。

他说，警方援引刑事法典第395（结伙抢劫）条文查办，并希望知情或发现失窃轿车行踪者，即刻向临近警局投报。