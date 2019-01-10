坠仙人跳遭殴劫．孟男与人妻幽会失4万 “警方在接获事主投报后，于前天晚上7时到雪州八打灵再也逮捕一名巫裔男子，并扣押一辆日产客货车。”

（吉隆坡10日讯）孟加拉男子与本地女子相约酒店幽会竟堕入陷阱，遭女子的丈夫伙同2名男子殴打，还被劫走身上的4万令吉和手机。

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夫妻被捕追查2嫌犯

警方接到投报后，在一天内逮捕一对巫裔夫妻归案，并起回部份财物，目前正在寻找其余2名嫌犯。

这起案件是于前天下午2时左右，发生在富都路一间酒店外。

金马警区主任沙哈鲁丁助理总监指出，事主是一名31岁的孟加拉男子，在本地居住约13年，事发前他与一名巫裔女子依莎在酒店地下停车场见面。

他说，女子向他借钱，甚至邀请他到酒店客房等她，事主于是上楼等待却等不到人，随后被朋友告知该名女子与3名男子站在酒店前。

“事主担心女子有危险，便下楼查看，发现2名巫裔男子和1名印裔男子共乘客货车，其中一人向他发难，指事主骚扰人妻。”

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3男持头盔殴打事主

沙哈鲁丁说，3名男子持头盔殴打事主，并将他推倒在地，一人趁他跌倒时抢走他装有4万令吉和三星手机的肩包，然后逃跑。

“警方在接获事主投报后，于前天晚上7时到雪州八打灵再也逮捕一名巫裔男子，并扣押一辆日产客货车。”

他指出，警方发现，男嫌犯使用公司名下的客货车行劫，他也承认身上的1450令吉现金是赃款。

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“警方于昨天凌晨12时30分，再拉队到灵市一间公寓逮捕女嫌犯依莎，她也是男嫌犯的妻子。”

他说，警方已将男女嫌犯（30及29岁）带回金马警区总部调查，并在昨天依据嫌犯的口供到白沙罗一处灌木丛起回事主的手机。

“警方援引刑事法典第395（结伙抢劫）条文展开调查，目前仍在寻找其余2名嫌犯的下落，而落网的2人被延扣4天至12日助查。”