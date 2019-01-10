教长拟在印尼开大学·纳吉：请专注大马教育！ “如果（马智礼）有时间的话，但如果没时间，也没关系啦。YB继续努力。”

（雪兰莪·八打灵再也10日讯）针对教育部长马智礼表示我国正探讨在印尼设立大学分校的言论，前首相拿督斯里纳吉认为，马智礼应专注于提升大马教育水平。

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纳吉今日在脸书贴文表示，他希望马智礼已有专注于大马教育领域的计划。

“如果有时间，请加强马来西亚的教育素质，就如国阵以前所做的，并在国内增设公立大学。”

“长久以来，国阵政府多次鼓励我国公立大学与国际知名学府合作，以提升我们的教育素质和文凭的能力。”

“我们的私立大学也藉着和其他国家的友好关系，拓展他们的服务，并为大马政府和企业增加收入。”

“如果（马智礼）有时间的话，但如果没时间，也没关系啦。YB继续努力。”纳吉写道。

目前在印尼进行两天官访的马智礼在当地表示，大马教育部正探讨在印尼设立大学分校的机会，并探讨大马能够为印尼的教育带来哪些努力，以增进两国在该领域的合作。