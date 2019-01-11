敦马：柔苏丹驾驶载我到机场．第一代普腾赛佳好棒！ 敦马受询是否与苏丹陛下的关系不佳或一时紧绷时，他强调与苏丹陛下可以沟通，大家坦承相侍，没有任何隐瞒。

苏丹依布拉欣陛下（左）在机场欢送敦马回返都门。（图：星洲日报）

（柔佛．古来10日讯）首相敦马哈迪今午觐见柔州苏丹依布拉欣陛下后，陛下亲自驾驶34年前敦马相赠的第一代蓝色国产车“普腾赛佳”，送敦马前往士乃机场。

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敦马形容，这当年约1万7000令吉的国产车手排档轿车，是当年他在吉隆坡赠送给苏丹陛下父王已故苏丹依斯干达的礼物。

走2万哩数无故障

致力推动落实第三国产车计划的敦马今午离开柔佛之前，在士乃机场召开的发布会上力赞这辆国产车的优点，指车子一路上行驶顺畅，时钟、驾驶盘皆良好，已走了2万哩数，无故障，这就是最好的代言。

柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安也出席了发布会。

强调与苏丹坦承相侍

敦马受询是否与苏丹陛下的关系不佳或一时紧绷时，他强调与苏丹陛下可以沟通，大家坦承相侍，没有任何隐瞒。

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“我告诉陛下我的想法，陛下告诉我陛下的看法。我也向陛下反应人民的看法，也得到良好的回应。”

询及俩人今日所讨论的课题时，首相说，没有关系到州政府及政治，这也是两人相隔约20年后再次相见。

针对国家元首课题，首相指这这关系人民的事，应交由马来统治者理事会去决定。

在受询有关煽动法的阐释，首相回应说，这人民必须了解什么应该说，什么不应该说，最重要是说出事实。

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“尤其是涉及皇室的课题，人民必须谨慎发言，政府不会随意用煽动法对付人民。”

在觐见苏丹陛下1小时半的过程，敦马指出，他们在享受喝茶，就一般的会面、言谈。

苏丹依布拉欣陛下亲自驾驶第一代国产车送敦马前往士乃机场。（图：星洲日报）

敦马登机后挥别送机者。（图：星洲日报）

图为已故柔佛苏丹依斯干达在34年前获赠第一代“普腾赛佳”时，亲自检查轿车的引擎；右一为马哈迪。（图：马新社）