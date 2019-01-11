情侣裸浴事件揭发·加雅街电眼“摆美” （亚庇11日讯）日前在社交网络流传2人在加雅街喷水池内“拥抱”图，揭露加雅街一带的闭路电视没有正常操作，因此无法拍摄到2人的真面目。

加雅街闭路电视无法正常操作，拍摄不到在喷水池裸浴主角面目。（示意图）

（亚庇11日讯）日前在社交网络流传2人在加雅街喷水池内“拥抱”图，揭露加雅街一带的闭路电视没有正常操作，因此无法拍摄到2人的真面目。

广告

图片太蒙无法认人

市政厅执法组主任阿都慕迪说，“我们在那个地区（加雅街喷水池一带）确实有安装闭路电视，但没有正常操作，无论如何，我们正在更换中。”

《星报》引述阿都慕迪说，市政厅将在州首府特别是一些罪案或不寻常活动地区装置更多闭路电视。

他说，由于没有清晰图片，因此没有办法确认2人的身份。

找不到目击证人

阿都慕迪说：“我们至今也没找到任何证人可以协助我们调查，我们唯一能够做的是向警方报案，由警方介入调查。”

广告

一张隐约看到2人在加雅街喷水池内的图片近日在社交媒体上流传，由于图片很朦，无法由图片辨识出喷水池内的人是男或女和他们的身份。

阿都慕迪说，在喷水池游泳并非首次发生，去年有1名男子穿着泳裤跳入喷水池游泳；2017年一群小孩在喷水池嬉水。

他劝告民众，一旦发现类似事件，应该通知市政厅或警方，而不是偷偷拍摄再在社交媒体上传播。

他说，民众可以致电（088-521800）或（088-272582）向市政厅投报。

广告

另一方面，亚庇警区主任哈比比助理总监说，一旦接获市政厅投报，警方会着手调查。

