州内道路修了又坏·沙菲益要工程局想办法 （亚庇10日讯）沙巴首席部长拿督沙菲益阿达今日表示，州政府已下令要州公共工程局针对州内频频损坏的道路的维修工作，进行详细的研究，设法解决相关问题。

沙巴首席部长沙菲益阿达（右四）与民统党署理主席拿督唐纳摩尊丁（右起）、农业及食品工业部长王鸿俊、乡村发展部长依温贝尼迪、州副首长兼贸易及工业部长马迪乌斯登敖、教育及革新部长尤索耶谷、沙巴基金局总监加马鲁基兰及教育及革新部助理部长珍妮弗拉兴邦切圣诞及新年蛋糕。

（亚庇10日讯）沙巴首席部长拿督沙菲益阿达今日表示，州政府已下令要州公共工程局针对州内频频损坏的道路的维修工作，进行详细的研究，设法解决相关问题。

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沙菲益指出，若州内道路使用或修补不久后又再出现破损的问题一再出现，会对道路使用者的安全造成威胁，也会造成交通意外的发生。

“我们或可从法令和条规的角度探讨此事，确保破损的道路在经修复后能更耐用，而非在修补后的1至3个月内又再破损。”

拟交工程局负责维修

沙菲益今日在哥打毛律出席卡达迈央区州选区圣诞及新年门户开放庆典后，针对州内道路维修的事宜向记者这么表示。

沙菲益也指出，州政府也会探讨和考虑把州内道路维修工作，从现有由承包商负责，转交予州公共工程局负责进行维修。

他说，州政府知道此事或会超出州公共工程局的能力范围，因此要求该局先行进行评估和研究，寻找加强州内道路维修的方案。

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出席圣诞及新年门户开放庆典的包括副首长兼贸易及工业部长拿督斯里马迪乌斯登敖、农业及食品工业部长拿督王鸿俊、教育及革新部长拿督尤索耶谷及乡村发展部长拿督依温贝尼迪等。

490万修卡达迈央路桥

另外，依温贝尼迪披露，州政府未来6个月内将会动用490万令吉，维修和提升卡达迈央州选区内的的乡村道路和桥梁。

依温指出，作为卡达迈央区州议员，该区未来5年的发展是他所关注的事项，他也会竭尽所能为卡达迈央区带来更多发展。

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他也披露，首长在今日出席活动时所宣布拨予卡达迈央区100万令吉的拨款，将会用作提升当地市集和兴建建筑物的用途。

