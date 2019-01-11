沙菲益：拒土团东渡·“免干涉州政府施政” （亚庇10日讯）沙巴人民复兴党主席拿督斯里沙菲益阿达今日表示，他们不允许土团党东渡沙巴，在沙巴开设分部，主要是让州政府能更专心地治理沙巴。

（亚庇10日讯）沙巴人民复兴党主席拿督斯里沙菲益阿达今日表示，他们不允许土团党东渡沙巴，在沙巴开设分部，主要是让州政府能更专心地治理沙巴。

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与希盟维持合作关系

沙菲益指出，这项决定并不代表他们不与土团党合作，相反，该党在第14届全国大选前后已表明会与希望联盟合作，亦表明支持敦马哈迪出任首相。

“我过去30年也在联邦政府多个部门任职，有着相应的经验，现在就给我机会执政沙巴州，毕竟现在我们才执政7个月而已。”

沙菲益今日在古打毛律出席卡达迈央区州选区圣诞及新年门户开放庆典时，在致词时向出席者这么表示。

他也指州政府与联邦政府之间有着良好的合作关系，沙巴也有多名领袖受委出任联邦政府正副部长。

“沙巫统领袖退党 好事”

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此外，针对一众在去年杪宣布退党的前沙巴巫统领袖，沙菲益指他们退党的决定是好的决定，也希望他们能与州政府合作，共同推动沙巴的发展。