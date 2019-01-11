【对话专栏】禤素莱·桥都坚固，隧道都光明 我既不说话也不屑于瞧他一眼，就站在那里冷着面孔跟他对峙，你是让开还是不让？

那时候我刚到德国没两年，在大学、公寓与上班地点各三个城市来回穿梭，全靠火车。当年都还是老式火车，车厢里一边是长长的走道，另一边是一个个的隔间，左右拉动带玻璃窗的木门，里面两排长座椅。

广告

有一回坐在隔间里，火车快到站了，我站起来准备下车，外头走道路过的一个男人望见我单独在内，突然就拉开了门，堵在那里，并用一口破德语开始语言调戏。我一看这明显是中东人模样的流氓，着实有点慌，要是我来不及下车，火车开行了，他只要挤进隔间里来，再把门拉上，我就真的处境堪忧。我也是个硬脾气，见那流氓如此霸道地堵住出口，使我无法脱身，我既不说话也不屑于瞧他一眼，就站在那里冷着面孔跟他对峙，你是让开还是不让？这时候，站在流氓身后等着下车的一德国男人注意到了这情况，一刻也没有犹豫，他沉着声音对那流氓喝说：“不准骚扰她！”这一开声，那流氓倒是吓着了，毕竟不是自己地盘，由不得他对女人放肆，马上弹开，我也赶紧走了出去。令我印象深刻的是，那德国男人见义勇为完毕，也就自管自下了车，没有回头看我，也不等我道谢，一切就是那么理所当然的模样。

火车上见义勇为的事见多了，也体验多了，我不但非常敬佩德国人的道德勇气，自己也不知不觉对许多不平的事不再沉默。换句话说，我也学会“好管闲事”起来。

有一回乘的是短途火车，车厢内是一排排各自面对面而坐的四人座，不是尖峰时刻，就我一人坐在车厢左边的座位，车厢右边的座位上是个亚洲女子，穿着中餐馆女招待的服饰，手上翻着一本香港出版的杂志，那时候的亚洲面孔并不多。火车在某个站上停下的时候，上来一个年轻的黑人男子，他走向车厢右边，在那女子的对面落座。那女子脸色突然变得很难看，一副被冒犯的样子，啪一大响把杂志合上，即怒气冲冲拿起手提袋满脸鄙夷站起来，立马换座到我面前的位子，而且还是大动作地将自己“抛坐”到位子上。我很快转头看那男子的反应，意识到女子换座是因为他，他便像做错了什么事般，四面张望、手足无措，站起来又坐下，要换位子似乎也没必要了，那女的不都自个走了吗？我把这戏剧化的一幕看在眼里，对那男子的处境感到非常难过，我知道中餐馆一般都把黑人称为“黑鬼”，明明白白的肤色歧视。于是我也很快站起来，就以其人之道，也大动作拉扯着背包，并露出非常厌恶的神情，换了座。我不但换到那黑人男子那边，而且还选择坐到了他身边。那男子的反应有点惊讶，我对他微笑，也没说什么，传达的讯息却也很清楚——兄弟，不是所有的亚洲女人，都歧视你们黑人。而那女子，虽然有点错愕，我让她也尝到了被嫌弃的滋味，可是她的优越感让她很快就调整好心情，没一会，就斜着眼睛带着藐视的神情上上下下打量着我了，在她眼中，我肯定也已“降格”与黑人同流合污，也成了被她歧视的对象。

火车厢里多年的熙来攘往，又是一个多样文化交融的欧洲，我亲自体验了许多许多尤其是来自德国人的道义之举，比如咳嗽时邻座递过来的咳糖；累得睡着时坐在内里的乘客为了不惊醒我而站到座位上悄悄跨越出去；跟朋友诉说委屈时德国人的扬声安慰；甚至看见我在车内作德语作业而自告奋勇给予讲解的。那些小小的温馨事件，让一个异国魂感到如同余光中译土耳其诗人塔朗吉〈火车〉诗句所形容的：去吧！但愿你一路平安，桥都坚固，隧道都光明。