周少龙·鸡仔饼（下） 这个奇迹，让他深切体会到，原来狗急跳墙的潜在力量，竟有那么大。他好比那只狼狈的狗，一跃一股劲，想不到就把一堵高墙给翻过去了。

（图：龚万辉提供）

鸡仔饼独挑大梁之后，开始迷上了唱卡拉OK，国安和老大偶尔同往，三人第一次同台，点了自己的心水歌，大家一开口，唱的都是同一首歌，歌声嘹亮，激荡在空际间，唱的是──浪奔，浪流，万里滔滔江水永不休，淘尽了，世间事……

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三人唱得起劲，仿佛有一股浪流，从胸口涌出，一鼓作气间，叫厢房染成一片豪气荡漾，久久不去。老大的浪奔，有民族先锋无畏无惧的复杂情怀，鸡仔饼的浪流，缠绵在眼神中对未来的憧憬，比较单纯，而国安嗓门吐出的，包含了浪奔和浪流的综合体，其中混杂着豪迈和憧憬，两者兼容。但从三人的眼神中，不难看出，大家对未来愿景充满期待，有世界都属于我们的热情拥抱。

唱着几杯黑狗啤下肚，三人都高了，老大说：我要大开拳脚干一番，都说了，这政治啊，没经济做先头部队，怎么搞？鸡仔饼接口附和：我们要好好干，干出一番事业来，我穷怕了！国安殿后加了句：我们心想事成，干杯！

老大搭上印务业那年，国安工作正陷入瓶颈，加上工资丁点多，有点心灰意冷。那天老大的一通电话，让国安看到茫茫前路岔开另一条通道，即使不是阳关大道，也不致于是独木桥。老大说：国安，威威印务谈成了，你来管！老大密斟接手印务公司的事，国安早有所知，老大也曾对他略有暗示。

国安不置可否有点迟疑，老大说：那个东主大头卜，仍然是小股东，他留任做厂长，印务层面的事你不用操心，找生意才是王道。公司原本有基本客户，加上我有点人脉和联络网，你后头配合，应该没问题。

一个星期后，国安毅然向报馆辞了职，在一片祝福声中走马上任，职衔至高无比，国安有点飘飘然。新来乍到第一天，国安拿了名片四处派，派得趾高气扬。有一次见了朋友，朋友把身边数人介绍了，大家互派名片，一个女娃接过国安的名片，哗一声尖叫：马骝仔打猎带（领带）！朋友反应快：什么马骝仔打猎带，你这人真是，人家是董事经理，managing director，啊……这听起来，倒有几分像！

这张名片，国安抽起一张，一直保存在一个铁罐子里。这个举止，成为他多年后的一个习惯。打廿岁那年挥别山村，奔向大城以来，这是国安所拥有的第二张名片。六十岁那年，国安打开罐子，翻动所有的名片，点算之下，发现这张名片，竟是他拼搏一生中，所挂名堂最大，却也叫他吃尽了不少苦头。

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威威印务董事经理这个位子，国安还没坐热，东窗事发威威企业就出了问题。老大说：现在另一个问题是，威威企业已经淘空了，手尾一大堆，你最好过来，处理一下，伙计方面还要出粮什么的，能顶多久便多久吧！

老大脸黑成一块炭，又说：我知道，威威印务也好不到哪里去，那个大头卜，说好有基本的生意，其实什么都没有，只有两架单色海德柏印刷机，充场面！威威企业是你的投资，你想想罢！

国安后来盘点了一下库存，零零碎碎，不足一提。威威企业果然两袖清风，已经到了苟延残喘的地步。他带着凄风苦雨的心情，到了威威企业，还披着前途一片光明的外衣，瞒着伙计大谈未来发展，但伙计眼神照妖镜般雪亮，害得他一阵心虚。

曾有一个时候，国安犹豫一阵，脑际中一度闪过是否要报警追究的念头，但在老大循循劝告下，最后不了了之。老大说：报警有什么用？人都不懂跑到哪里去了！

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威威企业后来关闭的命运早在预料之中，不可预料的是，老大竟然在一项突如其来的大规模政治逮捕行动中，落了单，半年蹲在监狱的记录，成为他政治长征的一个烙印。每当提起这事，老大总爱说：唉！茅草行动，我的一个噩梦。

国安的噩梦，比茅草行动来得早，他被囚了三年。三年期限是律师和供应商双方达成的协议。协议签下，国安变相坐了三年牢，债牢。三年内，国安必需缴还担保项目下欠款的八十巴仙，这意味着，国安身上背负了三万多的债务，每个月还债达一千元。律师说：这不算苛刻了，他们没有另算利息，其实他们可以那样做。

那年国安抱着满腔冤屈，踏上三年抗战的颠簸之路，走来艰辛又疲惫。第一年，国安迷迷糊糊算是混过去的，过后想来犹觉得那是一个奇迹。这个奇迹，让他深切体会到，原来狗急跳墙的潜在力量，竟有那么大。他好比那只狼狈的狗，一跃一股劲，想不到就把一堵高墙给翻过去了。

国安离开威威企业的时候，两手空空，工作又没着落，只好逼上梁山，专注做特约兼写散稿，一字一泪努力把债期缩短。幸亏那年头报业百花齐放，八家日报两家小报另加多家杂志，磁场十足，稿件不愁没个去处。国安的抗战之路，虽然崎岖不平，总算天无绝人之路。

抗战那些年头，鸡仔饼仍然音讯全无，仿佛就如老大所说的，在人间消失了。国安苦日子熬着，怨恨之心与日俱增，有一晚思量着极为苦恼，迷迷糊糊间但见一个熟悉的身影向他走来，看清楚了，那人粗眉大眼，一个罗里佬的款，国安摸拳擦掌，不由分说一个箭步趋前，老拳一记挥出，殊不知对方一个反击，三两个回合倒下的却是国安。国安一惊醒过来，外头正淅沥淅沥，下着大雨。

第二年国安在一间三日刊小报任职，做开荒牛，生活比较安定下来，但仍需额外写稿，才能平衡债务的纠缠。期间曾有失算，以致手头拮据，唯有向人借贷，暂度难关。国安多年来虽穷，但借钱这档事，还是那些年首开的先河。

终于三年期满退役，国安盼来另一个晴朗的日子。债务圆满摆平，换来的却是筋疲力尽，一副臭皮囊更显枯槁，别人差点都认不出来了。怎么留着满嘴臭胡须，人也瘦成那样？久不见的朋友一阵惊呼，忙把国安全身上下打量一遍，末了还叫他赶紧去做个健康大检。

国安并没搭理，翌日赶紧第一件事就把胡子刮了，崭新一个形象重新走上街头。三年了，他一把胡子刻意蓄上，苦行僧心态面对艰苦日子的挑衅，他想一把剃刀嗖的一声，把这些都给腰斩了。

从理发室出来，国安赶赴老大定下的一个约会。老大打算出来竞选党中央高职，想听听他的意见。闹市中一个偏僻角落小食店，老大进入正题之前，先给了国安一个突兀的消息，叫他黯然轻喟。

老大说：鸡仔饼几个月前去世了，这些年来，他一直躲在新加坡驾巴士，那次不小心，巴士和罗里猛力相撞，鸡仔饼当场罹难！这些，我也是刚刚才知道的。老大说来平淡，仿佛在诉说一个别人的故事，跟他丝毫没有一点关系。

国安听着，除了开始时的一阵惊讶之后，过后同样淡淡的，脸上激不起异样的感觉。世事变幻莫测，鸡仔饼的遭遇，仅属雨点敲落路面的一声叹息。国安后来发现，老大带来的消息，并没有为鸡仔饼的故事，划下一个休止符，接踵而来的，还有后着。

国安一日在金河广场巧遇康华，那个当年在威威企业任过职的送货员，两人寒暄起来，康华谈起他的同乡，问：郭金成车祸去世了，你知道吗？国安答：我知道！康华接着说：他父亲得到消息后，哭得死去活来，看了叫人心酸。

顿一下，康华又说：郭金成很孝顺，为了他父亲的病，一句话没说，跟人借了一大笔钱，给父亲做了一个大手术，他父亲肾结石，已经到了紧急关头，郭金成后来到了新加坡驾巴士，就是为了还债……

两人聊了一阵，别过后，国安独自一人，在金河广场足足溜跶了两个小时，心情异常平静，塔信步走着，几乎把广场内所有店铺都巡遍了，走得劳累，便找了间小食店憩憩，刚坐下，悠悠然从隔壁一间唱片行，传来一阵歌声，歌声激昂中略带哀怨──浪奔，浪流，万里滔滔江水永不休，淘尽了，世间事……

国安双目微闭，专注聆听，许多往事，倏忽间在心头翻腾澎湃，仿佛有一股浪流，从胸口跃出，久久不去，定了定神，才惊觉，眼眶处微润一颗泪珠晶莹滚动……

