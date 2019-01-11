市长：举办新春嘉年华·“沙华堂 最适合” （亚庇10日讯）亚庇市长拿督诺丁西曼认为，沙巴中华大会堂是最适合主办新春嘉年华会的团体。

亚庇市长诺丁（右八）受邀出席沙华堂主办的新春嘉年华会。

（亚庇10日讯）亚庇市长拿督诺丁西曼认为，沙巴中华大会堂是最适合主办新春嘉年华会的团体。

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诺丁承诺，亚庇市政厅将提供全力支持与协助，特别是在保安、装潢设备及场地方面，以便新春嘉年华会圆满成功。

他在接见沙华堂总会长丹斯里吴添泉率领的代表团时，如是表示。

沙华堂的年度活动新春嘉年华会将于2月1日及2日（星期五及六）在亚庇加雅街举行。由首长拿督斯里沙菲益于1日主持开幕，及副首长拿督刘静芝于2日主持闭幕。

吴添泉在会上代表华社热烈欢迎诺丁的走马上任，并表示沙华堂将全力配合与支持，期望新任市长为全民好市长，为亚庇市民带来新措施、新概念及新希望。

新春嘉年华会将有文化歌唱表演、舞蹈比赛及烟花爆竹表演；加雅街也开放予各类挡位摆卖。

出席拜会市长的沙华堂成员包括副总会长拿督黄小娟、甲必丹冯春发、总秘书拿督杨仕平、中委黄德允、马建儿、陈元福、颜淳颔及林文灿等。

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