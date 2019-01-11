业者难顶成本飙涨·巴刹熟食起价 （山打根10日讯）受到最低薪金制、租金及成本上涨的影响，根区一些巴刹熟食档档口和茶室都选择薄利多销，或是小幅度调涨，每碗粉面涨幅介于50仙至2令吉。

巴刹熟食档的价格大众化，颇受普罗大众欢迎。

报导/李玉玲、罗永鸿

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（山打根10日讯）受到最低薪金制、租金及成本上涨的影响，根区一些巴刹熟食档档口和茶室都选择薄利多销，或是小幅度调涨，每碗粉面涨幅介于50仙至2令吉。

由于根区有逾8座巴刹，包括加拉敏丁巴刹、市区中央巴刹、双喜市巴刹、北路1哩半2座伊罗普拉巴刹、金凤市巴刹、南亚巴刹及8哩拉卜再也巴刹等隶属山打根市议会管辖，只有华美园巴刹是私营化，因此档位租金较贵。

档口没贴起价通知

每座巴刹熟食档的价格大众化，粉面（普通配料）每碗价格由3令吉50仙或4令吉起，海鲜类配料由6令吉至8令吉不等；烧腊类配料由5令吉50仙起，各地区价格不同，颇受普罗大众欢迎。

华美园巴刹某熟食档今年开始调涨价格，每碗起价50仙，令不少民众愕然。

有食客表示，有关档口没张贴任何起价启事，令他在付费后，才发现找回的余数不正确，追问下才恍然大悟。

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尽管如此，也有食客体谅业者起价的苦衷，表示相关熟食档已多时不曾起价，稍微调涨价格在所难免，只要不过分相信大部分食客都能接受。

另一名中央巴刹熟食档档主受访时指出暂时没有打算起价，因为光顾的都是老顾客，所以选择薄利多销。

茶室业者乐观应对

茶室方面，许多茶室保持乐观态度面对通货膨涨及最低薪金制的影响，只有少数业者悄然起价，涨幅每碗为50仙或90仙，2令吉为顶点。

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谭姓顾客受访时表示，每天都光顾茶室喝早茶，面对价钱的调整，可能会考虑换地点喝茶，或者一杯茶两个人共饮或只叫白水，因为羊毛出在羊身上，能省则省。

肥而不腻的鸭腿干捞大粉，令人垂涎三尺。

煮米粉加上普通配料，是根区民众的早餐主食。