甄子丹全家福曝光！ 60岁岳母火辣身材 网民看傻眼 甄子丹与模特儿老婆汪诗诗相差18岁，两人育有13岁女儿Jasmine和9岁儿子James，幸福的家庭生活令人称羡。近日他们带着孩子和女方家人一起拍全家福，一家人盛装打扮气场强大，尤其甄子丹60岁的岳母保养得宜，维持冻龄外表和火辣身材，甚至还穿起比汪诗诗更性感的开衩礼服，让不少网民看傻了眼。

（图：IG）

（香港11日讯）甄子丹与模特儿老婆汪诗诗相差18岁，两人育有13岁女儿Jasmine和9岁儿子James，幸福的家庭生活令人称羡。近日他们带着孩子和女方家人一起拍全家福，一家人盛装打扮气场强大，尤其甄子丹60岁的岳母保养得宜，维持冻龄外表和火辣身材，甚至还穿起比汪诗诗更性感的开衩礼服，让不少网民看傻了眼。

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据了解，甄子丹岳母近日为庆祝60岁生日，和老公及两个女儿全家一起拍摄全家福。照片中，甄子丹一身正装，汪诗诗穿着红色露肩礼服，儿子也跟着穿上西装，女儿则是穿着平口礼服坐在前方，一旁还有汪诗诗的妹妹汪圆圆一家人。

不过最为吸睛的还是站在正中间的岳母，尤其她身穿高衩黑色礼服，露出修长美腿，脸蛋、甚至手臂还有健美肌肉线条，完全看不出已是花甲之年，相当抢眼。

照片曝光后，让不少网民羡慕直赞太美，甚至比女儿们还要火辣，纷纷大赞“这样60岁不科学”、“和女儿站一起根本是姐妹”。

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