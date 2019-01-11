商家不满市会要求自备·垃圾桶被偷谁承担？ （斗湖10日讯）斗湖中华商会会长谢璇发与副会长罗风鸣率领众理事礼貌拜会斗湖市议会主席阿里祖兹，并向他反映市议会要求商家在店后自备垃圾桶，已造成商家诸多不便。

斗湖中华商会会长谢璇发（前排右二）与斗湖市议会主席阿里祖兹（前排左三）会面，讨论发佳区商家自备垃圾桶的措施。

（斗湖10日讯）斗湖中华商会会长谢璇发与副会长罗风鸣率领众理事礼貌拜会斗湖市议会主席阿里祖兹，并向他反映市议会要求商家在店后自备垃圾桶，已造成商家诸多不便。

广告

斗湖市议会日前向斗湖发佳区商家发出通告，规定商家须在14天内在店后安置垃圾桶。由于当局考虑不周引来商家不满，要求斗湖商会协助反映。

加重承包商工作量

谢璇发说，在当局未下令商家自备垃圾桶以前，发佳区的垃圾桶经常被偷，这类案件早已屡见不鲜。商家担心，如果连自备垃圾桶都被偷，是否商家自行承担费用？

“再来，如果每户商家都自备垃圾桶，垃圾清理承包商的工作将会变得更繁重。如果承包商负荷不来，是否会造成垃圾堆积的后果？”

建议后巷备垃圾槽

谢璇发建议市议会在每一条街的后巷准备垃圾槽，商家们可自行将垃圾丢进垃圾槽，此举不但方便商家，也让承包商事半功倍。

广告

他也建议市议会主席主动与商家会面，了解他们的问题，同时向商家宣导市议会的用意。

召集官商对话会

阿里祖兹接纳谢璇发的建议，并希望斗湖商会能帮忙召集有关商家，出席市议会与商家的对话会。

谢璇发感谢阿里祖兹答应暂缓实行发佳区商家自备垃圾桶措施，直到对话会进行并有了成果。谢璇发说，斗湖商会在华人新年后便召集商家出席对话会。

