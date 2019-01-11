受中美贸易战影响·港口业成长更缓慢 （亚庇10日讯）今年全球经济充满挑战，港口业隐忧挥之不去，曙光资本控股有限公司审慎看待前景，今年将采取谨慎措施应对业务发展。

沙巴海港营运商曙光资本控股有限公司（Suria Capital）宣布以1对5比例，发送5827万8398股红股给股东，每持有1股普通股的股东将获分配5股红股。图为主席伊伯拉欣（右三）、董事经理黄洁敏（左三）及公司董事局成员合影。

（亚庇10日讯）今年全球经济充满挑战，港口业隐忧挥之不去，曙光资本控股有限公司审慎看待前景，今年将采取谨慎措施应对业务发展。

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曙光资本控股有限公司董事经理黄洁敏今日出席特别股东大会后对媒体说，沙巴港口业今年料面对更多挑战，因为中美贸易战导致全球经济下行风险正在上升。

“港口业成长放缓是全球性问题。迈入2019年，中美贸易战牵动全球贸易紧张局势，港口业今年料面对更严峻挑战。”

“我们希望政府今年为沙巴引进更多外资，拓展沙巴出口贸易潜力，提升沙巴港口的集装箱吞吐量。”

曙光资本的沙巴港口特许经营权将在2034年届满，未来14年将按需求逐步推行扩充计划。

截至去年，该公司已投入10亿令吉发展沙巴港口设施，包括亚庇实邦加、山打根及斗湖港口。

统计显示，沙巴港口货物吞吐量从2016年的3354万吨减至2017年的3351万吨，减少6%，而公共码头的货物吞吐量则从2016年的1570万吨增至2017年的1580万吨，特许码头从2016年的1784万吨，增至2017年的1980万吨。



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月杪前完成

曙光资本1对5送红股

沙巴海港营运商曙光资本控股有限公司（Suria Capital）今日宣布以1对5比例，发送5827万8398股红股，每持有1股普通股的股东将获分配5股红股。

曙光资本今日在沙巴海港局总部大厦一楼会议厅召开特别股东大会商讨发送红股事宜，一致决定在本月杪完成发送红股的计划。

随<7740>发送红股，在大马股票交易所主要交易板上市的曙光资本股价将在红股除权后有所调整。

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主席丹斯里伊伯拉欣今日召开新闻发布会宣布上述消息时指出，发送红股将增加公司股票的流通性，为股东创造价值。

“完成红股发送计划后，公司股票将从目前的2亿8818万3992股，增至3亿4967万零390股。”

“发送红股的数量将以除权日的持股数量为准，我们将在较后宣布除权日的日期。”

曙光资本去年11月12日宣布去年首9月取得4500万令吉净利，创下总额3亿1500万令吉营收，同比增加9700万令吉，增幅45%。