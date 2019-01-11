拒交脸书用户被盗用资料·剑桥分析认违法判罚款 英国政治顾问公司“剑桥分析”涉嫌盗用Facebook用户个人资料的余波未息，一名美国教授要求交出收集到关于他的资料，惟剑桥分析拒绝，结果闹上伦敦法庭。

（图：法新社）

英国政治顾问公司“剑桥分析”涉嫌盗用Facebook用户个人资料的余波未息，一名美国教授要求交出收集到关于他的资料，惟剑桥分析拒绝，结果闹上伦敦法庭。剑桥分析周三（9日）承认违反英国相关的资讯公开法，被判罚1.5万镑（约7．8万令吉）。

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英国资讯委员会办公室（ICO）入禀控告剑桥分析，指美国教授卡罗尔最初要求剑桥分析告知收集了他什么资料及如何取得；剑桥分析回应却称对方没有权这样要求，如“阿富汗的塔利班分子”一样。公司高层其后更向ICO表示，不希望之后仍会受到类此骚扰。

被指是美国总统特朗普当选功臣、收集多达8700万脸书用户资料的剑桥分析，周三在庭上承认未有遵循ICO的执法通知。剑桥分析被判罚款1.5万镑，并向法庭支付6000镑堂费。此案显示，剑桥分析仍在盗用脸书用户个人资料的风波中竭力反抗。