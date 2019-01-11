英叻持柬埔寨护照·报住山顶豪宅 流亡海外的泰国前首相英叻近日被揭使用柬埔寨护照在香港开设公司，一旦属实，这将为她经柬埔寨逃离泰国的猜测提供有力佐证。

（图：法新社）

流亡海外的泰国前首相英叻近日被揭使用柬埔寨护照在香港开设公司，一旦属实，这将为她经柬埔寨逃离泰国的猜测提供有力佐证。

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根据查册资料，英叻以柬埔寨护照注册一家名为PT集团有限公司，并担任公司董事。公司的登记地址在K11写字楼，该处是新加坡籍泰国富商、汕头国际码头董事陈怀丹旗下的公司Pacific International Capital。

另一查册资料显示，英叻自2018年12月12日起，出任广东汕头国际集装箱码头有限公司法定代表人和董事长。股东及出资信息显示，该公司的大股东是香港富豪李嘉诚旗下的全球港口业务旗舰公司，占股70%。

其兄长塔辛一直都使用黑山共和国护照游走迪拜和伦敦。他也在香港开设公司。

泰国最高法院原定于2017年8月对大米收购案进行宣判，但英叻以身体不适为由没有出庭，法庭随即发出逮捕令。随后，英拉被曝已逃离泰国。早前有消息称，她从泰国出逃后，途经柬埔寨、新加坡，乘飞机到达阿联酋迪拜，与其在外流亡的塔辛会合。