泰国羽球超级300赛‧李梓嘉顺利闯关‧詹俊为复赛战林丹 21岁的詹俊为在今日的次圈对垒泰国的帕纳威，最终苦战三局以14比21、21比17、21比16取胜，复赛将对垒中国的大满贯“超级丹”林丹

在成功晋级泰国羽球超级300赛的男单复赛后，詹俊为终于迎来生涯首次对垒其偶像林丹的机会，总算梦想成真。

（泰国‧曼谷10日综合电）大马两名男单詹俊为和李梓嘉皆成功在周四的泰国羽球超级300赛的次圈取胜，当中俊为将在复赛对垒自己的偶像林丹，而大马的两个里奥银牌得主陈炳顺与吴柳莹和吴蔚昇与陈蔚强也分别闯入混双和男双复赛，另三组男双王耀新与张御宇、吴世飞与诺伊祖丁和自由人阿里夫与阿兹林也成功闯关。

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21岁的詹俊为在今日的次圈对垒泰国的帕纳威，最终苦战三局以14比21、21比17、21比16取胜，复赛将对垒中国的大满贯“超级丹”林丹。林丹以21比19、15比21、22比20击败香港的李卓耀。

能和林丹展开生涯首次交锋，对詹俊为来说是梦想成真，因林丹是他的偶像。

20岁的李梓嘉今日也通过三局险胜，他以11比21、21比19、21比15逆转阵香港的黄永棋，复赛的对手是法国7号种子利维德兹。

顺莹组合晋复赛

在混双赛，“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹以21比18、21比10击败俄罗斯的阿利莫夫与达维莱托娃，复赛的对手是在今日淘汰另一支大马组合陈堂杰与白燕微的印尼组合阿安与马希拉。

身为7号种子的陈堂杰与白燕微是在苦战三局后以21比23、22比20、12比21不敌阿菲安与马希拉。

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大马4组男双复赛内战

头号种子吴蔚昇与陈蔚强今日以21比17、21比13击败高野将斗与冢本好喜，复赛将与王耀新与张御宇展开内战。双蔚在昨日以直落两局轻取东道主的基迪奴蓬与德查波，报回去年雅加达亚运会不敌之仇。

身为第6种子的王耀新与张御宇在次圈是以两局21比14轻取泰国的汀恩与尼比蓬。

而自由人阿里夫与阿兹林今日是以19比21、21比14、21比16力挫日本的冈村洋辉与小野寺雅之，复赛对垒同胞吴世飞与诺伊祖丁。后者以21比15、21比17击败台湾的林家佑与杨明哲。

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大马还有一组男双谢定峰与苏伟译在首圈以17比21、21比19、21比15险胜自由人的前国羽师兄徐家铭与刘隽程，次圈对日本的松居圭一郎与竹内义宪。

大马女单林吟芳则在昨日首圈赛中以两局不敌泰国的6号种子蓬帕薇，让大马在女单赛全军覆没。