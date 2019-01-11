宋慧乔 朴宝剑4度上演吻戏无效·《男朋友》收视不升反跌创新低 韩星朴宝剑与宋慧乔合演有线电视台tvN新剧《男朋友》，前晚播出第11集，讲述二人在古巴拍拖兼公干，并第4度上演吻戏。返回韩国后继续放闪，朴宝剑向宋慧乔送上情侣戒指，让她心花怒放。

（首尔11日讯）韩星朴宝剑与宋慧乔合演有线电视台tvN新剧《男朋友》，前晚播出第11集，讲述二人在古巴拍拖兼公干，并第4度上演吻戏。返回韩国后继续放闪，朴宝剑向宋慧乔送上情侣戒指，让她心花怒放。为酒店立下大功的朴宝剑，终于可以离开束草，重返首尔总公司工作，随即相约宋慧乔在酒店地下室会面，结果被其他职员撞破。

广告

其后二人相约吃街边档，喝醉后的宋慧乔坦承，认识朴宝剑后让她的生活变得很开心，但又害怕这只是一场梦。翌日，朴宝剑带家人到酒店用膳，庆祝母亲生日，朴宝剑父亲更借机跟乔妹见面。

然而甜蜜温馨的场面无助收视，昨晚第11集收视反而由上集7.962%下跌至7.513%，创下启播以来的新低。