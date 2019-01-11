亚洲杯‧泰国挫巴林反弹‧约旦豪取2连胜 在首轮以1比4惨败印度的泰国在换帅后踢出更好的表现，凭藉中场查纳蒂普打入全场唯一进球，战胜巴林反弹。

在穆萨破门助队领先之下，约旦在本届亚洲杯小组赛第二轮以2比0击败叙利亚，成功收获2连胜。（图：法新社）

（阿布扎比10日综合电）本届亚洲杯的次轮小组赛争夺在周四正式展开，B组的约旦以2比0击败叙利亚，成功收获2连胜，而A组的泰国则以1比0力挫巴林，拿下本届赛会首胜。

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昨日，本届亚洲杯结束了首轮的全部争夺，今日轮到次轮上演。处于B组的约旦继首轮以1比0险胜卫冕冠军澳洲后，在次轮延续火热，凭藉边锋穆萨和后卫塔勒克在第26及43分钟进球，成功击败叙利亚。

而在A组，在首轮以1比4惨败印度的泰国在换帅后踢出更好的表现，凭藉中场查纳蒂普打入全场唯一进球，战胜巴林反弹。

本轮后，约旦积6分占据B组榜首，出线形势大好，而两轮仅得1分的叙利亚基本处于出局边缘。

泰国则积3分升上榜首，暂时与少赛一场的印度同分，同时也领先少一场东道主阿联酋2分。

而巴林则以1分垫底，出线变得渺茫。

在昨日的小组赛第一轮最后三场争夺，传统强队日本、乌兹别克和卡塔尔全部取得胜利，皆迎来开门红。

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日乌艰难开门红

在F组小组赛中，乌兹别克35岁门将耐斯特洛夫为球队挡下多次射门，助队以2比1击败西亚劲旅阿曼，这是耐斯特洛夫在亚洲杯的第14场比赛，同时也是他第5次参与亚洲杯，参赛最多次写下新纪录。

而乌兹别克的两个进球来自队长艾哈迈多夫和绍穆罗多夫。

在全取3分后，乌兹别克与当天同样取胜的日本在F组中领跑，掌握出线主动权。

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强队不强、弱队不弱成为本届亚洲杯的主旋律。面对上届世界杯16强球队日本，土库曼差一点抢到分数，他们一度领先，但最后以2比3小负。

阿马诺夫第26分钟的“世界波”率先攻破了日本大门，让人目瞪口呆。

不过，日本还是在下半场完成了逆转，大迫勇也在第56、第60分钟两次破门，第71分钟堂安律转身抽射，帮助日本逆转。

日本主帅：庆幸赢得胜利

上演逆转好戏迎来2019年亚洲杯首场胜利后，日本队主教练森保一表示，赛前已预料到这是一场艰难的比赛，庆幸球队能最终获胜。

对于为何能反败为胜，森保一认为：“上半场1球落后，下半场我告诉队员们要更多传球，要有更多的突破，同时在对方半场给对手更大的压力。”

卡塔尔2球挫黎巴嫩

本场获胜后，森保一丝毫没有掩饰对冠军的渴望：“日本这次的目标就是夺冠，我希望年轻的球员能够接受这个挑战。”

在E组中，下届世界杯的东道主卡塔尔凭藉拉维和阿里破门，以2比0击败黎巴嫩，与一天前获胜的沙地阿拉伯队同积3分，暂时领跑E组。