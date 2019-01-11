联储局续发表鸽派言论．美股由跌转升 琼斯工业平均指数比前一交易日上涨122.80点，收于24001.92点，涨幅为0.51%。

（图：法新社）

（美国．纽约10日讯）联储局续发表鸽派言论，股市最终由跌转升，纽约股市三大股指10日上涨。

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截至当日收盘时，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨122.80点，收于24001.92点，涨幅为0.51%。标准普尔500种股票指数上涨11.68点，收于2596.44点，涨幅为0.45%。纳斯达克综合指数上涨28.99点，收于6986.07点，涨幅为0.42%。

板块方面，标普500指数十一大板块当日十涨一跌，房地产板块、工业板块和公用事业板块领涨，非必需消费品板块有所下跌。

经济数据方面，美国劳工部10日公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济的人数为21.6万人，低于前一周的23.3万人和市场预期的22.4万人。

科技股方面，苹果收市报153.8元，升0.31%，谷歌母公司Alphabet收市报1078.83元，跌0.26%，亚马逊收市报1656.22元，跌0.19%，Facebook收市报144.2元，跌0.02%。（新华社、香港明报综合）