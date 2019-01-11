欧股涨跌不一．伦敦股市微扬0.52% 伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于6942.87点，比前一交易日上涨36.24点，涨幅为0.52%。欧洲三大股指当天涨跌不一。

（英国．伦敦10日讯）伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于6942.87点，比前一交易日上涨36.24点，涨幅为0.52%。欧洲三大股指当天涨跌不一。

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个股方面，当天伦敦股市成份股中资源类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：贵金属生产商弗雷斯尼洛股价上涨3.06%，能源供应商SSE股价上涨2.49%，超市连锁企业乐购股价上涨2.17%，安检与质检服务商天祥集团股价上涨2.14%，软件公司赛奇股价上涨2.00%。

当天伦敦股市成份股中消费类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：必和必拓股价下跌5.32%,英国奢侈品集团博柏利股价下跌2.68%，博彩公司帕迪鲍尔必发公司股价下跌2.23%，NMC卫生保健公司股价下跌1.74%，希思科保险公司股价下跌1.65%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于4805.66点，比前一交易日下跌7.92点，跌幅为0.16%；德国法兰克福股市DAX指数报收于10921.59点，比前一交易日上涨28.27点，涨幅为0.26%。（新华社）