东京漫画主题酒店下月开幕 打算在农历年后赴日朝圣的漫画迷打算在农历年后赴日朝圣的漫画迷留意！东京首家漫画主题酒店“漫泊”（Manga Art Hotel,Tokyo）下月开幕。馆内全以漫画为装饰主题，就连供应的睡衣也采用漫画分格设计，还有多达5000本包括英文版的日漫免费任看！

（日本．东京10日讯）打算在农历年后赴日朝圣的漫画迷留意！东京首家漫画主题酒店“漫泊”（Manga Art Hotel,Tokyo）下月开幕。馆内全以漫画为装饰主题，就连供应的睡衣也采用漫画分格设计，还有多达5000本包括英文版的日漫免费任看，让住客睡觉都可沉浸在漫画世界中。

广告

这间新的胶囊酒店设于千代田区神田锦町一间大厦的4至5楼，共35间房，男女分层，设有免费Wi-Fi、客厅、浴厕和漫画阅览室，各层收藏的漫画根据两性的口味而提供不同的选材。每本漫画也附有负责选书店员的评语，非常贴心。顾客除了可自由选取漫画回宿位享用，看到爱不释手的话还可以买下带回家，相信任何漫画迷都很难抗拒这诱惑。

酒店暂定本月下旬在网上接受预订，房价仍未公布。