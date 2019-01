大尝咸蛋鸡蛋仔·亚历山大来马度假

(八打灵再也11日讯)前韩团U-KISS成员亚历山大(Alexander)在结束新加坡海外行程,私下来马旅游度假广邀粉丝,“欢迎野生捕捉!”

香港出身的亚历山大离团后发展个人演艺事业,因说的一口流利的韩语及英语,曾担任《Arirang TV》英语节目主持。6日,他于赴新加坡为美妆产品站台,结束海外行程后便独自一人来马度假,他于9日刚抵马就和朋友们吃地道的香蕉叶饭,看来十分享受本地美食。10日,他在其社交网络大喊大马观光局推广的官方口号:“马来西亚,亚洲魅力所在(Malaysia,Truly Asia)!”还不时在IG限时动态更新分享近况,独自一人在购物广场点了一份咸蛋鸡蛋仔闲逛,过得十分惬意。

只见他在IG限时动态吃着咸蛋鸡蛋仔,边走边做出安静动作,附上笑脸表情符号写道:“如果看到一个性感男人(Hot guy)走在街上,别怀疑,那就是我!”尤其最近大马天气炎热,亚历山大也点了杯冷咖啡,搞笑的在备注上要求“加冰”高呼:“因为我真的好热(Hot,同时也意指自己性感)!”并附上一个翻白眼的表情符号,自我调侃一番。

消息传出后,立刻涌入许多大马粉丝的推特、IG留言,纷纷询问亚历山大“为何一个人在大马?”1小时后,他也亲上线在推特回复表示,“因为我的朋友都在工作,所以就一个人闲逛了,不用担心我,我十分享受属于一个人独处的时光,下周我将会去槟城,欢迎来野生捕捉!”

My friends r working so alone during the day~ I love alone time though. God is with me anyway. ㅋㅋ~ Going to Penang in weekend so CATCH ME IF U CAN! ;) #Malaysia #TrulyAsia