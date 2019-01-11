大尝咸蛋鸡蛋仔·亚历山大来马度假 前韩团U-KISS成员亚历山大（Alexander）在结束新加坡海外行程，私下来马旅游度假广邀粉丝，“欢迎野生捕捉！”

（图：IG）

（八打灵再也11日讯）前韩团U-KISS成员亚历山大（Alexander）在结束新加坡海外行程，私下来马旅游度假广邀粉丝，“欢迎野生捕捉！”

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香港出身的亚历山大离团后发展个人演艺事业，因说的一口流利的韩语及英语，曾担任《Arirang TV》英语节目主持。6日，他于赴新加坡为美妆产品站台，结束海外行程后便独自一人来马度假，他于9日刚抵马就和朋友们吃地道的香蕉叶饭，看来十分享受本地美食。10日，他在其社交网络大喊大马观光局推广的官方口号：“马来西亚，亚洲魅力所在（Malaysia,Truly Asia）！”还不时在IG限时动态更新分享近况，独自一人在购物广场点了一份咸蛋鸡蛋仔闲逛，过得十分惬意。

只见他在IG限时动态吃着咸蛋鸡蛋仔，边走边做出安静动作，附上笑脸表情符号写道：“如果看到一个性感男人（Hot guy）走在街上，别怀疑，那就是我！”尤其最近大马天气炎热，亚历山大也点了杯冷咖啡，搞笑的在备注上要求“加冰”高呼：“因为我真的好热（Hot，同时也意指自己性感）！”并附上一个翻白眼的表情符号，自我调侃一番。

消息传出后，立刻涌入许多大马粉丝的推特、IG留言，纷纷询问亚历山大“为何一个人在大马？”1小时后，他也亲上线在推特回复表示，“因为我的朋友都在工作，所以就一个人闲逛了，不用担心我，我十分享受属于一个人独处的时光，下周我将会去槟城，欢迎来野生捕捉！”

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