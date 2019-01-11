治耳水不平衡头晕药·日本发现能提升记忆 来自东京大学及北海道大学的团队日前指出，用以治疗耳水不平衡的头晕药，有提升记忆力的疗效，未来有望应用在治疗认知障碍症上。

（日本·东京10日讯）“记忆回复药”听起来就像是卡通片中出现的法宝，不过日本科研团队近日发现这样的神奇药物。来自东京大学及北海道大学的团队日前指出，用以治疗耳水不平衡的头晕药，有提升记忆力的疗效，未来有望应用在治疗认知障碍症上。

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团队针对38名20多岁的男女进行实验，让他们看了约100张照片，并在一周后作出提问。结果发现，在实验30分钟前服用了平常剂量约10倍的头晕药的人的答对率50%，没有服药的一组答对率仅得25%。

他们所服用的头晕药，也是治疗“耳水不平衡”的美尼尔氏症（Meniere\'sdisease）中、降耳压的成份“甲磺酸倍他司汀”（Betahistine mesylate）。这些成份可令大脑分泌出组织胺（Histamines），重新加强传递力变弱的记忆信号。

东京大学药理学教授池谷裕二指出，实验显示，即使一些事情当下想不起来，记忆实际上仍然存于脑内。他说∶“了解到恢复记忆力的机制后，将可继续开发更有效的药物，或能改善认知障碍症病人的生活。”

甲磺酸倍他司汀或引起加剧敏感和胃溃疡的副作用。服用时，仍应依照医生指示，以策万全。报告刊登在美国科学期刊《生物精神医学》。