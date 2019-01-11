刘华才：勿动辄喊告·“部长应捍卫言论自由” 民政党主席拿督刘华才博士希望所有的内阁部长应该捍卫言论自由，虚心聆听与接纳所有人的批评，不要动辄就对那些发表批评言论者喊告。

（吉隆坡10日讯）民政党主席拿督刘华才博士希望所有的内阁部长应该捍卫言论自由，虚心聆听与接纳所有人的批评，不要动辄就对那些发表批评言论者喊告。

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他也吁请政府在奉行“言论自由”时也必须一视同仁，不能够持有双种标准，对那些有利于执政党的侮辱言论就从轻发落，而对于那些不利政府与执政党的言论就大兴“文字狱”，无所不用其极地进行打压。

他在文告中说，他对首相敦马哈迪坚持马来西亚必须自由言论的立场表示支持，惟他认为人民在享有言论自由的同时，也必须为自身所发表的言论负责。

他强调，言论自由及宗教自由是民政党一直坚持的立场，但是民政党也必须提醒人民在享有言论自由的同时，也必须为自己的言论负责。

“言论自由并不代表你就可以口不择言，每个人仍必须对自身的言论负责，同时也必须了解我国各族人民的敏感，尤其是在面对宗教、种族及马来统治者的课题时，更应该慎言，不要侮辱友族的宗教、族群及统治者。否则就必须对自己的言论负责。”