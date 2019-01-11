林冠英：派出候选人虽强‧“国阵自身难保焉能助民?” 他说，如今的情况不在于谁是候选人，而是在于候选人来自哪个政党，人民要的是一个能真正帮助人民的候选人，因为希盟现在已经是联邦政府了。

（彭亨‧金马仑10日讯）行动党秘书长林冠英指出，国阵的确派出一个很强力的候选人来竞选金马仑国席补选，但如果一个政党连自身都难保，要如何帮助人民？

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他说，如今的情况不在于谁是候选人，而是在于候选人来自哪个政党，人民要的是一个能真正帮助人民的候选人，因为希盟现在已经是联邦政府了。

如今国阵因深陷一马公司事件而在自救，根本无法帮到金马仑人民。

坦承希盟需大动员助选

他今晚主持了希盟金马仑国席竞选总部启用仪式后，在新闻发布会上不讳言，希盟确实对国阵的候选人有顾忌，所以必须全员出动去助选。

“金马仑国席补选是一场重要的战役，也是一场硬仗，许多希盟主要领袖，包括土团党主席兼首相敦马哈迪、总裁丹斯里慕尤丁、副首相拿督斯里旺阿兹莎、公正党主席拿督斯里安华、诚信党主席末沙布等人。而公正党也已在金马仑选区开设了两个行动中心。”

林吉祥：南利首位原住民攻国席

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他说，赢下金马仑国席将是下届拿下彭亨州的重要一步，目前马来西亚已经改朝换代了，但可惜金马仑没有换到，如今金马仑不能再落后了。

民主行动党资深领袖林吉祥指出，他恭喜国阵派出南利莫哈末诺上阵金马仑国席补选，成为首个竞选国席的原住民，但国阵已是一艘沉没的船，他质疑对方是否能有所作为，帮到人民。

他希望希盟候选人马诺嘉兰能为行动党首次拿下金马仑国席，以便改写历史创造奇蹟，为下届希盟拿下彭亨州政权铺路，一一解决金马仑的问题。

林吉祥：希盟需奇迹才能胜

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另一方面，行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥指出，希望联盟在金马仑国席补选需要奇蹟才能取胜。

他说，金马仑的希盟补选人员需在接下来两周内创造奇蹟才能协助马诺佳兰在金马仑补选取胜。

林吉祥今日发表文告说，大马在2018年度民主指数中的排名比东南亚邻国还高，并被列为一个逐渐民主化的国家的典范，分数整体上都有进步。

“要是希盟能于5月9日在金马仑胜出，马来西亚在2018年度民主指数的排名将会更高，这将成为希盟要在1月26日的金马仑补选中获胜，所要克服的障碍。国阵派遣前原住民高级警官南利莫哈末诺上阵，希盟的胜算将会更低。”