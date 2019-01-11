网民涉辱原任元首被警扣查·人民之声呛希盟默许 大马人民之声（SUARAM）针对警方援引1948年煽动法令逮捕和调查涉嫌在社交媒体诬蔑前国家元首的网民，以及希望联盟政府默许警方做法的行为作出谴责。

（吉隆坡10日讯）大马人民之声（SUARAM）针对警方援引1948年煽动法令逮捕和调查涉嫌在社交媒体诬蔑前国家元首的网民，以及希望联盟政府默许警方做法的行为作出谴责。

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人民之声今日发表文告指出，调查或试图将个人对王室做出的侮辱行为定为刑事犯罪，是对言论自由的侵犯。

人民之声认为，希盟政府不应延续前朝政府所实行的审查文化，以及将言论视为刑事犯罪。

人民之声表示，言论自由须包括反对意见，和令人反感或令人讨厌的评论，无论网民在社交媒体所发表的评论多么令人反感或令人讨厌，只要不是暴力侵害他人的评论，就不该被视为犯罪或被打压。

人民之声补充，对一个身份不明的网民进行审查和刑事诉讼，是一项无视基本自由的暴民正义，同时也将进一步破坏马来西亚的言论自由。

因此，人民之声也促请政府履行竞选宣言中废除煽动法令的承诺，来维持道德制高点。