社险机构：包括电召车业者·逾90%德士司机未登记社险 马来西亚社险机构（PERKESO）透露，国内74万名德士司机和电召车服务（e-hailing）业者，当中有逾90%尚未向大马社险机构登记，以缴纳自雇人士社会保险计划（SPS）。

（吉隆坡10日讯）马来西亚社险机构（PERKESO）透露，国内74万名德士司机和电召车服务（e-hailing）业者，当中有逾90%尚未向大马社险机构登记，以缴纳自雇人士社会保险计划（SPS）。

广告

大马社险机构首席执行员拿督斯里莫哈末阿兹曼指出，截至目前为止，该局才接获9644名德士司机和电召车服务业者登记，尽管该局推行的2017年自雇社会保险法令（789法令）已在2017年6月1日起生效。

“我希望会有更多司机出来登记和缴纳社险计划，因为一旦发生事情，这社险计划对他们来说是一项很好的保障。”

莫哈末阿兹曼今日出席MyDrebar与社险机构签署谅解备忘录的推介仪式后说：“其中一个人们不缴纳社险计划的原因是他们认为是一项负担；其实，他们在受保障之下所获得的受益更大。”

他指出，目前社险机构已给予多项放宽的空间包括简化缴纳付款方式，即每个月份期付款。

登记期限至6月

“我们有4项配套计划供德士司机和电召车服务业者选择，最低的配套是每月缴付仅13令吉10仙，每年157令吉20仙，受保条件是月入最低1050令吉。”

广告

他指出，该机构给予登记期限至今年6月，过后可能就会对违例者采取罚款或提控行动。

莫哈末阿兹曼透露，截至去年12月31日为止，共59宗意外案件在该项社险计划下提出申领，涉及的赔偿金高达20万3816令吉42仙，赔偿的受保范畴涵盖各项，有死亡、终生残障和暂时性残障。