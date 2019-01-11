诺拉昔：煽动法查辱原任元首网民·“及早采行动阻损和谐” 全国副总警长丹斯里诺拉昔，针对涉侮辱原任国家元首的网民被警方援引煽动法令调查一事辩护，他认为警方只是及早采取行动阻止任何有可能对社会和谐及国家安全造成影响的事件。

（吉隆坡10日讯）全国副总警长丹斯里诺拉昔，针对涉侮辱原任国家元首的网民被警方援引煽动法令调查一事辩护，他认为警方只是及早采取行动阻止任何有可能对社会和谐及国家安全造成影响的事件。

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他说，在国家元首退位一事上，任何不负责任的言论都有可能引起社会和谐及国家安全问题，所以以维持社会和谐及国家安全为职务的警方，必须在问题发酵前尽快采取合适的对付行动。

3网民获准保释

“现在的网络时代，有人充份利用网络，也有人错用网络，因此我们需要一些法令来对付这种在网络羞辱他人或造谣的不负责行为。”

诺拉昔是在今午出席在吉隆坡警察学院举行的“儿童罪案研讨会”后，在新闻发布会上被询及有人不满警方援引煽动法令对付3名网民一事时，这么回应。

他也说，目前这3名网民都已经获准保释，警方将会在完成调查报告后呈交副检察司定夺进一步的行动。

阿迪调查报告完成

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另一方面，询及在雪州首邦市USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙执勤时殉职消防及拯救人员莫哈末阿迪的调查报告是否已经完成，诺拉昔回应说警方已经完成调查报告，这份报告也已呈交总检察署，届时会在验尸庭上公开。

此外，诺拉昔也说，警方将会对金马仑补选做好人员安排及准备，并会派交警先前往当地视察交通状况，并做好安排，以确保在提名日及投票日当天不会出现交通阻塞及混乱的情况。