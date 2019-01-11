交通局：确保安全·简化考车作业程序 陆路交通局将会简化驾驶执照考试标准作业程序（SOP），以确保考官和考生在测试进行期间的安全。

（吉隆坡10日讯）陆路交通局将会简化驾驶执照考试标准作业程序（SOP），以确保考官和考生在测试进行期间的安全。

广告

陆路交通局今日针对一名18岁巫裔青年因第三次考车不过关又不想再次重考而亮刀试图威胁考官一事，发表文告这么指出。

来自吉隆坡的考生伊玛布特拉，日前早上10时左右，在汝来进行汽车D驾照考试，在重考道路驾驶部份时，除了犯多项错误，抵达巴当本那（Batang Benar）交通灯时没有停下，被陆路交通局考官告知考车失败。

较后，考官要求考生将车停在距离交通灯50尺的路旁，考生竟从背包拿出一把12吋菜刀，试图威胁坐在一旁的考官。

该局表示，随着发生上述案件，该局将研究和简化现有的标准作业程序，避免这类事件重演，进而减少考官在监考期间的风险。

该局指出，未来该局将推行电子化考车制度，在测验时利用感应器和摄影技术。

“推行这项制度，除了在测试过程中减少人为干预，也使考试成绩更加客观。”