国阵亮牌‧数人喊话参选‧金马仑料五角混战 国阵金马仑国席补选候选人终于亮牌，“不按牌理出牌”的国阵委派历年来警阶最高的原住民出征守土，加上前国阵成员党及独立人士喊话加入战围，料这场高原上的龙争虎斗，掀起至少五角大混战！

（彭亨‧金马仑10日讯）国阵金马仑国席补选候选人终于亮牌，“不按牌理出牌”的国阵委派历年来警阶最高的原住民出征守土，加上前国阵成员党及独立人士喊话加入战围，料这场高原上的龙争虎斗，掀起至少五角大混战！

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外界曾盛传国大党弃战后，巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山或会空降金马仑代表国阵披甲出征，但随着国阵宣布，非巫统也非国大党的国阵直属党员退休警官南利莫哈末诺上阵后，巫统第二把交椅空降金马仑的传闻也不攻自破。

朝野皆“不可输”

金马仑补选被喻为希盟及国阵民意风向标，也是验收希盟政府执政以来的表现及成果，而首度在联邦政权败北的国阵沦为在野党后，冀望捍卫国阵的堡垒之余，也趁此以在野党之势乘胜追击，反将希盟一军，朝野阵营皆有“不可输”的理由。

南利虽不是国阵党魁，然而，国阵阵营下的这一步棋再明显不过，是准备拉开弓箭把目标瞄准原住民，让“潜在造王者”为国阵守住高原的城墙，并且在翻身之战中扳回国阵的颜面。若国阵败选，自然会被喻为受人民唾弃。

据悉，国阵在原住民的票源上仍具一定把握，即使希盟正副部长及党魁领袖，以车轮式连番接力直捣原住民部落，然而原住民似乎仍不为所动，在多场的交流活动中出席者以妇孺居多，鲜少看到原住民部落的村长（Tok Batin）赏脸赴会。

国阵胜算料略高

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国阵只要稳住占选民比例约20%的原住民票源，以及彭亨州务大臣兼日赖州议员拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈的助力，加上弃战的伊党也表态动员助选，预计在投票率低的影响下，希盟阵营或难以搅动国阵的政治老巢，国阵目前的胜算料略胜一筹。

现年61岁的南利是金马仑原住民闪迈人，在原住民族群内有着一定的影响力，料有望为国阵吸纳原住民选票。

至于希盟行动党候选人马诺佳兰，若能争取一定的原住民及巫裔选票，才能扭转乾坤攻陷国阵堡垒。

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卡维斯何业嘉出战增看头

此场高原战役的战况之所以激烈及备受瞩目，其中原因涵盖前国阵成员党人民进步党主席丹斯里卡维斯也宣布掺上一脚，以及民政党或委派丹那拉打前州议员拿督何业嘉出战，使此场指标性战役的看头十足。

金马仑原属国大党的传统选区，第14届全国大选时，尽管其他国阵成员党公然扬言争夺相关国席的上阵权，然而国大党依然没有拱手相让。

不过，近来金马仑高原似乎难以发现国大党的踪迹，已露端倪；此次由原住民候选人上阵，再明显不过的是要提高国阵的胜算，守住这个议席。

金马仑补选提名日落于1月12日，投票日是1月26日。

目前仅马诺佳兰跑动选区

目前仅有希盟阵营的行动党候选人马诺佳兰于金马仑一国两州内积极跑动宣传，其余的阵营则略显低调，也难以察觉“潜在候选人”的走动。

依目前的政治局势演变，加入金马仑补选大混战的政党，预料计有希盟行动党、国阵巫统、人民进步党（竞选标志稍后公布）、伊斯兰阵线及民政党。

至于伊斯兰党及社会主义党则不参与是次的竞选。

黄承毅或独立人士参选

金马仑向来也会出现独立人士瓜分选票，料此场备受全国瞩目的补选也不例外，当地也传出金马仑花业公会副主席、金马仑农业协会秘书和金马仑区环境醒觉组织委员黄承毅，料会以独立人士身份竞选，以本地人的优势借此打着“农民牌”捍卫农民的权益。