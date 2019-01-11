威城最热飙逾6% ．马股由升转跌 截至早上9时39分，富时隆综指数挫0.86点，至1678.02点。

（图：法新社）

美联储局鸽派抬头，激励美国股市10日由跌转升，带动亚洲主要区域股市11日开盘普遍上扬。

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各国投行纷纷下调马股评级，马股随区域开涨6.11点，至1684.99点，逼近1685点关口，开盘不久，涨幅即逐步收窄，由升转跌。

截至早上9时39分，富时隆综指数挫0.86点，至1678.02点。

富时创业板指数升25.73点，至4453.08点；富时全股项指数升9.13点，至11574.50点。

上升股有287只，下跌股138只，另1438只平盘，成交量6亿5546万股，值2亿3691万令吉。

威城（VS,6963,主板工业产品服务组）受热烈追捧，涨5.5仙或6.36%，至92仙。

联土全球（FGV,5222,主板种植组）升9.5仙或12.10%，至88仙。

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市场趁低吸纳，手套股回扬，龙头顶级手套（TOPGLOV,7113,主板工业产品组）升9仙或1.92%，至4令吉79仙。

贺特佳（HARTA,5168,主板工业产品组）升4仙，至5令吉03仙。

速柏玛（SUPERMX,7106,主板工业产品组）升4仙或2.61%，至1令吉57仙。

银行股遭抛售套利，马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）跌3仙，至9令吉42仙。

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大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）跌10仙，至24令吉70仙。