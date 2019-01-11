林冠英：承诺投入20亿B40医保·狮城大东方豁免削减股权 财政部长林冠英今日说，随着新加坡大东方控股承诺投入20亿令吉参与B40医疗保障基金，该公司将豁免遵守外资股权规定。

（布城10日讯）财政部长林冠英今日说，随着新加坡大东方控股承诺投入20亿令吉参与B40医疗保障基金，该公司将豁免遵守外资股权规定。

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他在新闻发布会上说，B40医疗保障基金将来自大东方，而不是政府，政府也向其他外国保险公司寻求资金，同时豁免削减股权。

林冠英认为，强迫外国保险公司将其股权从100%降至70%，脱售给本地公司，只有少数公司受益而已，政府希望让数百万的大马人可从中得利。

马华被指领1MDB 1650万

反贪会已着手调查

林冠英也说，无须就马华被指领取了一马公司1650万令吉事宜向反贪会报案，因为反贪会已在调查此案。

他说，身为财长的他有责任要马华归还这笔钱，因为这笔钱广为人知是纳吉发给马华的。

“你可能做过部长，但未当过财长，如要教，我认为你需要知道（财政部职责），但因为不曾做过财长，因此，不知道财长的真正职责。”

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他说，如果魏家祥承认这笔资金来自一马公司并且归还，这将比通过法律程序追讨来得快。

魏家祥昨日挑战林冠英就马华被指接受一马资金事提出证据，并向警方和反贪会报案。

林冠英表明相信有关资金来自一马公司，因为新闻报道显示，一些马华区会和支会的户头因和一马公司有关连而被冻结，而前马华总会长蔡细历也承认马华收了1650万令吉不明来历的资金。他说，魏家祥大可向纳吉查询资金来源，而不需要以银行机密做推搪。

他再次促请魏家祥展开调查，并将来自一马公司的钱归还政府。