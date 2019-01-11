王晓庭：经济低迷仍涨水电费．“希盟罔顾民间疾苦” 马青总团长王晓庭批评希望联盟政府不了解民间疾苦，在经济低迷的情况下仍宣布调涨各种生活基本费用，使老百姓被压得喘不过气来。

（吉隆坡10日讯）马青总团长王晓庭批评希望联盟政府不了解民间疾苦，在经济低迷的情况下仍宣布调涨各种生活基本费用，使老百姓被压得喘不过气来。

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她今日发表文告表示，希盟当初推介509大选的竞选宣言的时候，曾信誓旦旦的承诺将“缓解民困——减轻人民的生活负担”；然而，希盟如今执政后，国内经济非但持续低迷，甚至各种生活基本开销，包括电费、天然气费也陆续宣布涨价，电费从每千瓦特的1.35令吉涨至2.55令吉、天然气从31.92令吉涨至32.69令吉，已大大加重人民的负担，如今连水费调涨也不能幸免，酝酿涨价。

她认为，在经济疲弱的节骨眼上，希盟没有尽政府的本份照顾民生，反而宣布调涨各种民生基本费用，无疑是在令老百姓的生活百上加斤。

王晓庭指出，希盟政府必须了解，电供、天然气和水供都是人民日常所需，同时也是商家的生产和营运成本。

她说：“如今这几种费用陆续涨价，在市场上势必牵一发而动全身。除了使人民的生活开销增加之外，商家在生产和营业成本提高之后，也势必将成本转嫁予消费者的身上。最后，被逼双重买单的是人民。”