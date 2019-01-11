阿兹敏：采取措施复苏经济·确保马获良好的评级 经济事务部长拿督斯里阿兹敏说，政府目前正在努力解决前朝政府留下的债务与财政问题，并采用开源节流、公开招标及妥善用钱的措施来复苏国家经济，促使国际信用评级机构对此严正看待，以确保我国获得良好的评级。

（吉隆坡10日讯）经济事务部长拿督斯里阿兹敏说，政府目前正在努力解决前朝政府留下的债务与财政问题，并采用开源节流、公开招标及妥善用钱的措施来复苏国家经济，促使国际信用评级机构对此严正看待，以确保我国获得良好的评级。

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他今日出席在美拉华蒂花园第二国小举办的下午茶和移交捐款仪式后向媒体表示，若政府贪污滥权将没法吸引外资，为此政府已推出几个倡议来持续反贪污，而这将能挽回投资者的信心，并使我国成为外资投资地。

他是针对穆迪投资者服务有关政府取消消费税，在推出销售与服务税将增加财政挑战的言论，做出上述回应。

让大家打从心底拒贪

询及他今日参与首相敦马哈迪主持反贪污内阁特别委员会后的看法，阿兹敏说，教育部将和相关领域业者商讨出一项提案，把廉洁价值融入课程大纲和课外活动，灌输孩子与年轻人这方面的价值观，使他们厌恶贪污，拒绝滥权。

“我们要做到没有严格的法律，都能让大家打从心底拒绝贪污与滥权的文化，如果我们能做到这样，我相信我国会在不久成为强大的国家。”

他说，日本是一个很好学习的榜样，尤其是他们高度的廉洁可供我国借鉴，而这也是敦马“向东学习政策”的目的之一。