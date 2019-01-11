赵丽兰：7月赵明福逝世10周年·盼凶手定罪讨回公道 赵明福妹妹赵丽兰表示，希望今年7月赵明福10周年公祭时，所有的承诺可以被兑现，可以向赵明福报告凶手已经被定罪了，已经为他讨回公道了。

（雪兰莪．八打灵再也10日讯）赵明福妹妹赵丽兰表示，希望今年7月赵明福10周年公祭时，所有的承诺可以被兑现，可以向赵明福报告凶手已经被定罪了，已经为他讨回公道了。

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她对星洲日报说，过去的半年来，他们一直通过律师蓝卡巴星安排与总检察长汤米汤姆斯、内政部长丹斯里慕尤丁会面，如果可以的话也安排与首相会面，可是至今仍没有任何下文，他们安排不到时间。

她指出，即使汤米汤姆斯已经发函指示重新开档调查，但是他的职责还未完成，因为还没有任何行动。

促内长解释为何无行动

“不是说发了信函但是没有任何行动就不予理会吧，这是不应该发生的事情。我们也希望内政部长跟我们解释，为何至今还没有任何的行动。”

她说，如果内政部长无法执行任务，内阁应该作出回应，而不是让受害者家属和代表律师在外面发声，这是不可理喻和高傲的行为。

赵丽兰指出，政权更迭后，他们就期望新的政府可以为明福重新翻案和讨回公道，把凶手揪出来。

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“在去年7月的公祭时，行动党秘书长林冠英和元老林吉祥都在公祭时承诺会重新开档调查，希望在2019年的公祭可以跟明福说他们已经为明福讨回公道了，凶手已经被定罪了。”

她说，可是半年过去了，没有看到政府有任何行动，包括逮捕涉案的人士。

“我们看到报纸上有很多新闻，例如逮捕前首相拿督斯里纳吉时，还看到明福案的涉案人士也出现反贪会官员当中。”

她指出，虽然很多民众说要给希盟政府一些时间，可是家属觉得，过去行动党、公正党和诚信党领袖都说涉案人士必须被逮捕，但到现在还没有看到他们做了什么。

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质疑各部门无沟通

“我们也追问律师，究竟政府方面有什么行动，他们一直告诉我们，总检察长已经致函内政部长，可是内政部长到了10月还否认接获任何指示。”

她认为，这是不可以被接受的，为何总检察长给内政部长的信件，内政部长却没有收到，因此才会有赵明福民主基金会向总警长提呈的备忘录要求警方马上采取行动和重新翻案这个活动。

“我们包括许多民众都不满，为何希盟政府各个部门之间好像没有任何沟通，因为总检察署和内政部都是政府的重要部门，他们之间的通信却可以出现‘一个说发了，一个说没有收到’的情况。

赵丽兰说，总检察长已经发信，身为负责任的内政部长应该有所行动。

“坊间有人遇见她时，还追问原因，表示当明福事件发生时，慕尤丁是时任副首相，会不会是这个原因才没有行动，当时首相敦马哈迪也还在国阵。这些问题，我无法回答，应该由他们本身回答。

“我们也相信行动党有那么多国会议员，还有部长，他们不会只是让我们的代表律师兰卡巴星在追究和追问这件事吧？”

她指出，在过去的半年来，只有蓝卡巴在回覆记者的问题，没有任何下文，只是一直在重复说已经给指示了。

促行动党记得曾向明福承诺

赵丽兰指出，还有半年就是明福的10周年公祭，希望行动党的国州议员和部长记得去年在公祭时对明福说过的事情、答应过明福的事情。

她指出，去年，他们以正副部长的身份出席公祭，在明福的墓前答应到了第十周年就跟家属一起向明福报告凶手已经被定罪了，已经讨回公道了。

“我相信他们很忙，但他们不会忘记所许下的承诺。”

赵丽兰也在脸书贴文道：“我知道在天国的卡巴星先生、郭金福先生也在观看明福案件，在无形式的帮助我们。我相信路遥知马力，日久见人心，更深信人民的眼睛是雪亮的，该怎样办就怎样办，不是两三句话就可以带过这个冤案。”