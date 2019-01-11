SMM精忆图教育集团制作·3万儿童贺岁DVD送学生 SMM精忆图教育集团通过不断研发新教育产品，其创业团队以高质量的发展方式，全力发展教育事业，目前已拥有超过1000家连锁教学中心，成为全马最大型的教育连锁集团。

吴慧芹（前排左三）移交儿童贺岁D V D予林国庆，左二为曾晓萍，后排左一起为林得丁、黄康元、潘友平。（图：星洲日报）

（吉隆坡10日讯）SMM精忆图教育集团通过不断研发新教育产品，其创业团队以高质量的发展方式，全力发展教育事业，目前已拥有超过1000家连锁教学中心，成为全马最大型的教育连锁集团。

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该教育集团执行主席林得丁博士说，贯彻“让学习快乐又容易”为宗旨的SMM精忆图教育集团，在新的一年将以改革、开放和创新，作为新一年指标，全面深化改革蓝图，以实现一校一队的愿景。

除了让小朋友快乐又容易的学习、让家长安心之余，该集团也致力于照顾导师及团队成员的福祉，打造“快乐又容易的创业旅程”。

移交本报转派

配合2019农历己亥年的莅临，SMM精忆图教育集团日前特别移交3万张由该教育集团制作的《珠歌翠舞迎新年》儿童贺岁DVD给星洲日报，冀望通过此管道，配合星洲日报的阅报计划，将相关贺岁DVD转派给学生，将新春欢乐氛围散播给更多的学子与家庭。

林得丁与SMM精忆图教育集团董事经理吴慧芹博士也于日前偕同一众职员到访八打灵再也星洲日报总社，将该儿童贺岁DVD移交给本报高级发行经理林国庆。出席见证的有星洲媒体集团执行董事兼集团首席执行员黄康元、星洲日报副总经理（市场/业务开发）曾晓萍及星洲日报槟吉玻高级区经理潘友平。

林得丁表示，SMM教育集团特别礼聘专人及耗资约20万令吉制作该贺岁专辑，除了散播佳节的欢乐气氛，也旨在为该集团2017年国际才艺大赛优胜者提供一个演出的平台。

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所有参与该贺岁专辑的小朋友与老师皆是相关大赛的优胜者。

今年，该教育集团共发行6万张贺岁DVD专辑，专辑内共有10首新年歌。除了实体DVD专辑，有兴趣者也可扫描该集团红包封之二维码而在网上观赏。

SMM精忆图教育集团制作的《珠歌翠舞迎新年》儿童贺岁DVD。（图：星洲日报）