进军泰国预料中．元宙维持加码评级 元宙集团（OCNCASH）宣布收购元宙泰国100%股权，首次进军泰国的毛毡市场进行营运生产，联昌研究表示，这并不令人感到惊奇，因该公司之前就曾经表示要把业务扩大至泰国市场，对它保持“加码”评级。

（吉隆坡10日讯）元宙集团（OCNCASH,0049,主板消费产品服务组）宣布收购元宙泰国100%股权，首次进军泰国的毛毡市场进行营运生产，联昌研究表示，这并不令人感到惊奇，因该公司之前就曾经表示要把业务扩大至泰国市场，对它保持“加码”评级。

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联昌研究指出，元宙泰国主要涉足贸易隔热及隔音树脂化毡（resinated felts），以应付泰国日益增长的市场需求，特别是汽车及空调泠气机领域的需求。

该行指出，该公司将把其大马的两条树脂毡生产线，其中一条将搬迁到泰国。截至2017财政年，泰国市场占总销售约20%，如今它更进一步接近泰国客户，预料将有助减少其营运及运输成本。

该行看好该公司进入泰国市场进行生产活动，特别是泰国汽车市场规模比大马还大。2017年泰国总共生产199万辆的汽车，等于大马约50万辆的4倍，预料有助提高现有工厂生产线的使用率。截至2018年首9个月，该公司的两条生产线的使用率为60%。

联昌研究对该公司的2018至2020财政年的财测保持不变，综合估值目标价为66仙。该行看好其具抗跌性质的业务、旗下卫生及树脂毡产品的需求强劲，特别是在新兴市场。该行也提醒其潜在下行风险，包括原料价格突然大涨、印尼／大马／泰国的汽车销售下跌等。