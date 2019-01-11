合理成本．合约减少．胜利者国际明后年财测下修 胜利者国际（SIGN）将致力于成本合理化以应付合约减少的问题，分析员维持2019财政年财测，惟将2020及2021财政年预测净利下调11%及21.7%，以反映新工程合约减少的情况。

（吉隆坡10日讯）胜利者国际（SIGN,7246,主板消费产品服务组）将致力于成本合理化以应付合约减少的问题，分析员维持2019财政年财测，惟将2020及2021财政年预测净利下调11%及21.7%，以反映新工程合约减少的情况。

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达证券会晤胜利者国际后表示，管理层预料2019年将攫取总值1亿令吉的新工程合约，比达证券研究预测的1亿5000万令吉来得低，这不包括伦敦巴特西计划在内，因目前竞标及颁发工程合约尚不明朗。

该公司为了应付深具挑战市况，去年推行一项成本合理化计划，预料效应可在2019财政年第二季显现，这包括减少总员工人数，从420名减少至稍高于300名，同时终止重新更新到期的合约及增加生产自动化以保持生产效率。

达证券指出，该公司也进一步减少成本，即于2018财政年杪通过一项新的采购方式，向制造商直接采购一些主要原料以减少成本。

该行指出，该公司有意将市场扩大至越南及柬埔寨，计划与当地合作伙伴合作联营，惟新联营公司需要逾6个月攫取新工程订单及耗费6至12个月才有望取得盈利，所以这些海外公司贡献于2019财政年仍不会显著。

该公司最近沽售座落在八打灵再也的两间独立式洋房，取得738万令吉收入及略为蒙亏。

这使公司于2019财政年重返为净现金公司，加强其资产负债表以支持未来股息派发。