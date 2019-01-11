澳房产移交进展顺利．UEM阳光财测可达标 UEM阳光（UEMS）澳洲产业并未出现违约潮，大马投行表示，集团澳洲房产计划产权移交工作进展顺利，足以应付贷款责任，看好集团2018至2020财政年财测达标。

（吉隆坡10日讯）UEM阳光（UEMS,5148,主板产业组）澳洲产业并未出现违约潮，大马投行表示，集团澳洲房产计划产权移交工作进展顺利，足以应付贷款责任，看好集团2018至2020财政年财测达标。

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澳房产没出现违约潮《澳洲财经评论》（Australia Financial Review）日前引述UEM阳光董事经理兼首席执行员安华沙林称，若位于墨尔本中央商业区（CBD），发展总值3亿澳元的公寓计划能达到90%移交比例，集团将感到非常欣慰，因此揣测UEM阳光可能面对至少10%的违约率。

不过，UEM阳光反驳称，纵然市况欠佳，墨尔本的Aurora和Conservatory等公寓项目并未出现任何的违约情况，因此大马投行相信这不会对集团2018至2020财政年财测带来任何影响。

大马投行说，Aurora的SP3期和SP3A期产权移交率达到95%和87%，SP4和SP5期产权移交工作将在今年5和10月陆续进行，有望延续正面移交趋势。

“SP4和SP5期将带来额外9970万澳元，加上整栋服务式公寓脱售予腾飞集团（Ascendas）旗下酒店信托公司所得的1亿2000万澳元，Aurora的贷款义务将不成问题。”

Conservatory则正进行SP1期移交工作，并在短短2周内即达到64%移交率，成功取得1亿4380万澳元，集团预期未来将移交额外50个公寓单位将可全面偿还1亿8000万澳元的工程贷款。

目前，Aurora已全面售罄，而Conservatory认购率也达到96%。

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综合以上，大马投行维持UEM阳光“买进”评级和1令吉目标价不变。

投资大行信心背书，成功提振投资者对UEM阳光的信心，带动股价周四一度大起5仙或6.85%，至78仙，最终收在75仙，涨2仙或2.74%。