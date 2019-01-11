拆篱引贼路洞陷阱·装水管留手尾威胁安全 受到滤水站冷岳2安装排水管工程的影响，蕉赖皇冠城第九区花园部份围篱被拆除，还留下数个大洞，至今逾1年，居民的安全及健康皆备受威胁。

还未竣工的冷岳2滤水站安装排水管工程，在蕉赖皇冠城第九区花园留下来数个大洞。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影10日讯）受到滤水站冷岳2安装排水管工程的影响，蕉赖皇冠城第九区花园部份围篱被拆除，还留下数个大洞，至今逾1年，居民的安全及健康皆备受威胁。

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据蕉赖皇冠城第九区花园居民向《大都会》社区报记者透露，该花园的部份篱笆自1年前被破坏后，承包商至今迟迟不愿重新安装，导致该区的罪案率不断增加，在1年内就发生至少10宗爆窃案，其中还有倒霉的居民遭遇两次爆窃。

安全设施不足

蕉赖皇冠城第九区花园居民也带领记者巡视该区因冷岳2滤水站安装排水管工程而造成的破坏，其中包括篱笆被拆除、沟渠破损及数个大洞。

据记者观察，该区的依囊4/9路（Jalan Inang4/9）及依囊路路口都留下了又深又大的路洞，路洞里还有未接驳好的排水管，路洞四周只有简单的围起来，安全设施不足，也让居民感到十分害怕。

记者也发现，其中还有另一个大路洞，因连日多雨而造成严重积水，更让居民担心该花园的蚊症个案将不断增加。



蕉赖皇冠城第九区花园居民希望承包商尽快为他们重新安装篱笆。（图：星洲日报）

花园区变成罪案黑区

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受访居民表示，该花园在工程中断的这一年里，因篱笆被破坏而发生至少10宗爆窃案，使该花园区渐变成罪案黑区，甚至有一户居民的闭路电视将不明人士于本月27日凌晨1时52分，在花园的后巷徘徊探看的画面拍摄下来，让他们更担心接下来还会有更多爆窃案发生。

居民表示，由于路洞并未严实地围起来，也让他们担心若有小孩在附近玩耍，会不小心闯入及掉入路洞，还有不断积水的路洞，将导致该花园的蚊症个案不断增加。

他们也透露，他们多次向加影市议会及加影市议员林金锳投诉，却不得回复，也让他担心年关将近，届时花园变得更加冷清，会成为匪徒的主要目标。



一户人家的闭路电视拍下不明人士于凌晨1时52分，在花园的后巷徘徊探看的画面。（图：星洲日报）

大洞威胁居民安全

李赐盈（51岁，蕉赖皇冠城第九区花园睦邻计划主席）

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“冷岳2滤水站安装排水管工程在这一区开始进行后，在2017年杪暂停，至今逾1年，而他们所挖掘出来的大洞，至今都没有进行填土，只是简单的围起来，对居民造成安全威胁。

在这一年里，我们的花园不断发生爆窃案，如今年关将近，届时整个花园都冷清下来，让我们更担心会有更多个案发生。

此外，其中一个路洞严重积水，加影作为雪州区内排行第二的蚊症黑区，让我担忧我们的花园的蚊症个案会持续增加，据我了解，附近数个医院都已接收了不少蚊症患者。”



蕉赖皇冠城第九区花园其中一个大洞积满了水，让居民担心会导致蚊症个案增加。（图：星洲日报）

居民自费装篱笆

钟凤英（70岁，蕉赖皇冠城第九区花园居民协会财政）

“皇冠城第九区花园的篱笆都是居民自费安装的，当时两个花园共花费13万令吉，如今却被承包商破坏且无意重新安装，让我们非常生气。

尤其在篱笆被破坏后，花园的爆窃案持续增加，一户居民的闭路电视更在本月27日凌晨1时52分，拍下不明人士在花园后巷徘徊探看的画面，让我们担心是匪徒来探路。我们不仅向加影市议会及加影市议员林金锳作出书面投诉及致电投诉，却不得任何回应。”



冷岳2滤水站安装排水管工程也造成蕉赖皇冠城第九区花园的沟渠渠壁破损。（图：星洲日报）

不明人士后巷徘徊

陈先生（34岁，居民）

“我在家门口及后门都分别安装了闭路电视及警报器，因此在6月28日下午4时许，匪徒欲锯断我的大门而入屋偷窃时，因触动警报器而吓得逃走。

至于安装在后门的闭路电视，则在本月27日凌晨1时52分，拍摄下不明人士在花园后巷徘徊探看的画面，我在29日早上查看闭路电视时才发现，立即将有关影片分享给居民协会的成员们知道。

由于下午大部份的居民都在上班，因此花园内的居民非常少，也成了匪徒干案的时间，我希望承包商能够尽快为我们安装好篱笆，还我们一个安全的家园。”

