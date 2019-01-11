主题乐园未明朗．云顶大马前景谨慎 云顶大马（GENM）新户外主题乐园在官司尘埃落定前都不会开业，联昌研究相信在开业日期悬而未决的情况下，投资者对集团前景恐持续有所保留。

（吉隆坡7日讯）云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）新户外主题乐园在官司尘埃落定前都不会开业，联昌研究相信在开业日期悬而未决的情况下，投资者对集团前景恐持续有所保留。

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联昌研究邀请云顶大马管理层出席大马企业日活动，并与近40位基金经理和分析员会晤，其中多数投资者问题集中于名胜世界云顶新户外主题乐园。

云顶管理层表示，基于集团与迪士尼和21世纪霍士公司（21st Century Fox）的官司仍排期聆讯，因此无法向投资者提供新户外主题乐园潜在开业时间。

在云顶大马爆出与迪士尼和21世纪霍士公司的官非前，新户外主题公园原定于2019年中开业。

目前，云顶大马已为云顶综合旅游计划（GITP）投资75亿令吉，其中新户外主题乐园投资额达到7亿5000万美元（约31亿令吉）。新户外主题乐园现已完成95%建设工作，但管理层披露集团不会在官司结束前开业。

云顶大马在2013年透露拟投资1亿5000万美元（约6亿2000万令吉）兴建新户外主题乐园，并在2016年杪完成建设工作，但云顶大马后来决定扩大主题乐园规模，促使开业日期一延再延。

另一方面，随新赌场税从今年1月1日起生效，联昌研究说，云顶大马正探讨部份成本撙节措施，其中包括减少主要赌场客户的津贴与红利。

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“尽管如此，我们相信这可能循序渐进，主要是云顶大马也不想得失这些大客户。”

至于雇员，云顶大马现有1万4500名员工，而联昌研究发现截至新户外主题公园开业，集团都无意增聘人手。

无意兴建新酒店

同时，云顶大马今年无意兴建任何新酒店，反而专注提高平均房租。联昌研究说，2018年首9个月平均房租为105令吉，按年起17%，而云顶大马相信今年平均房租有更上一层楼潜力。

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云顶大马现有7家酒店和1万零500间客房。

云顶大马透露，今年首9个月旅客量达到1920万人次，而第四季为传统旅游旺季，相信单季旅客量有望达到720万至750万人次，届时将推高全年旅客量至2640万人次，按年增加19%。

综合以上，联昌研究认为，投资者仍等候集团进一步释出新户外主题乐园的开业时间，因此维持其“守住”评级及3令吉25仙目标价不变。